Cher interpretará ‘Thank You For Being A Friend’ en el homenaje a Betty White

Cher rendirá homenaje a Betty White interpretando el tema principal de ‘Las chicas de oro’ en un especial de televisión que celebra la vida de la difunta actriz. White murió de un derrame cerebral en la víspera de Año Nuevo a la edad de 99 años, a punto de cumplir los 100, en su casa en Brentwood, California.

El tema principal de la serie, ‘Thank You For Being A Friend’, será interpretado por Cher como parte de ‘Celebrating Betty White: America’s Golden Girl’, un especial de una hora en honor a White que se transmitirá el próximo 30 de enero en NBC. Estará disponible al día siguiente en Peacock.

El especial también contará con la presencia de Valerie Bertinelli, Bryan Cranston, Ted Danson, Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon, Tina Fey, Ana Gasteyer, Goldie Hawn, Vicki Lawrence, Jay Leno, Mary Steenburgen… entre otros.

