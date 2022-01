Las mejores canciones del momento: enero 2022

Renovamos nuestra playlist mensual con las mejores canciones del momento, con algunos de los mayores hits de las últimas semanas, como ha sido el caso de ‘Ay mamá’ de Rigoberta Bandini, que es top 2 en Spotify España. El mes de enero nos ha dejado ya pepinacos de gente como Aluna o Let’s Eat Grandma, y también nos están poniendo los dientes largos en torno a sus próximos lanzamientos Stromae, Kae Tempest y Father John Misty. Hemos conocido ya grandes obras de The Weeknd, Nacho Vegas y FKA twigs, que han sido «Disco de la Semana» en JENESAISPOP, pero eso no significa que hayamos dejado atrás discos de 2021 que merecen mucho la pena, como han sido los casos de Caliza y Cour de récré. En cuanto a artistas noveles, apostamos por Eterna Joventut, Alba August y Arenque. Suscríbete aquí, ¡ya somos 4.700!

Rigoberta Bandini / Ay mamá

Soleá Morente, La Casa Azul / No pensar en ti

Let’s Eat Grandma / Happy New Year

Aluna, Diplo / Forget About Me

FKA twigs, Rema / jealousy

Varry Brava / Raffaella

Eterna joventut / Una luz brillante

Yard Act / The Overload

Rex Orange County / KEEP IT UP

The Weeknd / Out of Time

Algora, Valdivia / Pódium

Caliza / Otra torre más

Cour de récré / Agathe, Agathe

Kae Tempest / More Pressure

Tove Lo / How Long

Charlie Puth / Light Switch

Jack Bisonte / I Can’t Leave this Party Without You

Rocío Saiz / Cortisol en sangre

Karavana / Muertos en la disco

Arenque / Afuera llueve

Alondra Bentley / Si tuviera

Stromae / l’enfer

Los Planetas / El manantial

Destroyer / Tintoretto, It’s for You

The Smile / You Will Never In Television Again

Viva Belgrado / Pena sobre pena

Los Pilotos / Cambia mi suerte

Nacho Vegas / El mundo en torno a ti

Amaia / Yamaguchi

Alba August / Honey

Father John Misty / Funny Girl

SIMONA / Mentira

Christina Aquilera / La Reina