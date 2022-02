La redacción de JENESAISPOP os ofrece una opinión a favor y otra en contra de ‘Saoko’, el segundo single oficial de ‘MOTOMAMI’, el disco que Rosalía publica el próximo 18 de marzo.

«El lanzamiento de ‘Motomami’, a todas luces uno de los discos más esperados del año, viene cargado tanto de expectativas como de cierto escepticismo y prejuicios generalizados en base a ‘La fama’ (una canción algo decepcionante como primer single) y a los teasers que Rosalía ha ido subiendo a las redes. Pero de repente llega ‘Saoko’ en su versión completa, y en apenas 2 minutos, la cantante se las apaña para crear un cóctel imposible de influencias y géneros que funciona de manera explosiva.

Hay riesgo, atrevimiento y sobre todo un talento desbordante en cada segundo de ‘Saoko’. Desde su ritmo reggaetonero abrasivo (muy en el estilo de la última Arca, y encajando en un subgénero en auge que se está consolidando como «neoperreo») a su espectacular break de jazz, todo en la canción es sorprendente e inventivo y la producción está tan condensada que es prácticamente imposible que nada más terminar no vuelvas a escucharla inmediatamente.

‘Saoko’ es una oda a los cambios, a no quedarse estancado y a buscar siempre nuevas formas de crear, de vivir. Renovarse o morir. Y si la introducción al mundo de ‘Motomami’ es algo tan brillante, nuevo e intenso como esto, hay motivos de sobra para esperar con entusiasmo e ilusión el nuevo proyecto de la catalana. Ella es muy suya. Confiemos». Fernando García.

«El camino hacia ‘MOTOMAMI’ avanza y yo tengo mucha expectación, pero desde luego no por sus adelantos. ‘La Fama’ es un tema simpático sin más, de los snippets que Rosalía ha ido compartiendo no sé muy bien que pensar, y ‘Saoko’ no es el revulsivo que algunos esperábamos. Por supuesto trae los consabidos ganchos que la catalana puede hacer doblando el dedo meñique, y hay buenas ideas, pero parece a medio acabar, y no solo por la duración, aunque desde luego esto no ayude (ya pasó con ‘TKN’).

En cierta manera me recuerda a lo que suponía ‘Aura’ en ‘ARTPOP’, y quizás tenga más sentido en el disco, como una especie de intro, pero no como segundo single, viniendo además de un primero tan flojo (para sus estándares). Mi expectación con ‘MOTOMAMI’ viene de que sigo considerando a Rosalía una de las cantantes más inteligentes de nuestro país, así que ojalá me esté perdiendo algo aquí, y el disco me cierre la boca. Pero, en este momento, ‘SAOKO’ me parece más una serie de ideas potentes pasadas por un filtro que las haga digeribles para TikTok. O como si Rosalía se hubiese dicho a sí misma “bájale”, porque somos tontos y no la íbamos a entender si no». Pablo N. Tocino.



