Miss Caffeina dijo 3 veces que no al Benidorm Fest

Diez días más tarde de revelarse que Alizzz y Cariño fueron suplentes del Benidorm Fest y podrían haber participado en el festival, se ha conocido que los directivos del programa ofrecieron a Miss Caffeina la posibilidad de presentarse al programa hasta tres veces.

En una entrevista del HuffPost, la banda madrileña responde que ya les han ofrecido varias veces ser participantes del Benidorm Fest y que son conscientes de que una parte de los eurofans quiere verlos en Festival de Eurovisión, pero señalan que están convencidos de que eso no va con ellos. Dicen: “A nosotros no nos gusta por cómo somos, por el concepto de competir, por meterte en un sitio donde hay muchísima gente opinando y tiene un fandom fortísimo, todo eso no va mucho con nosotros”.

Sin embargo, eso no quita que la banda no disfrute de Eurovisión en calidad de espectadores. De hecho, confiesan que este año iban a tope con Varry Brava y que cuando estos salían al escenario sentían los nervios como si fuesen ellos mismos. Explican que hay gente a la que le queda bien y a otros que no.

No hay que olvidar que la conexión de Miss Caffeina con el festival no es inexistente. En 2017 volvió OT, y el representante de España en Eurovisión iba a ser elegido entre los 5 finalistas del programa. Miss Caffeina compuso la canción con la que Agoney lucharía por viajar a Lisboa, pero el canario fue el último eliminado antes de llegar a la final y no pudo defender el tema. Aun así, tal y como comentaron en una entrevista para Eurovisión Spain, el grupo estaría dispuesto a volver a componer para el festival porque “es muy divertido” y les “saca de lo habitual”.

Miss Caffeina acaban de publicar nuevo álbum, ‘El año del tigre’, un trabajo en el que suenan «confortables -y acomodados- en la consecución de su sonido synth-pop», y que se ha presentado con singles como ‘Me voy’.