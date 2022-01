‘Raffaella’ ya es una victoria para Varry Brava

Varry Brava ya era un grupo simpático que se había ganado nuestro corazón con singles tan certeros como ‘La ruta del amor’, discos tan simpáticos como ‘Furor’, y grandes conciertos en salas y también festivales, donde funcionan muy bien a las 3 de la mañana, como bien saben en WARM UP Murcia, por ejemplo.

Desde que se han presentado a Benidorm Fest, aun más: es difícil dar con alguien a quien le estén cayendo mal. Lo único malo que se ha oído estos días sobre ellos es «me gustan más para un concierto que para Eurovisión» o que iban a rebufo de Islandia el año pasado. Esto último, que yo mismo he ido diciendo por ahí, se me fue un poco de la cabeza anoche cuando me di cuenta de que 1) he visto haciendo un show parecido a este antes a Varry Brava que a Daði og Gagnamagnið y 2) tengo la certeza de que lo volveré a ver en su caso.

Si fueron pioneros en algo Varry Brava -siempre en su modestia y humildad- fue en la reivindicación del pop de ídolos masivos, no siempre encontrables en las listas de «lo mejor de». Lo que incluía nombres de culto como Tino Casal y otros más polémicos como sus paisanos La Unión. Fans de La Casa Azul hasta el punto de haber intentado que Guille Milkyway les produjera en varias ocasiones, en este caso se han apuntado el tanto de reivindicar a Raffaella Carrà muy poco después de su muerte. Además de que Eurovisión este año se celebra en Italia, han ganado adeptos con titulares como este: «Ojalá otros sectores de la música aprendieran de la pasión de los eurofans». Ahí queda eso.

Pero lo mejor es que la melodía y la producción de ‘Raffaella’ funcionan solas al margen de su título y su contexto: por eso va a ser una de las canciones más coreadas en los conciertos que les aguarden. Surgida según ellos de un momento en el que la Carrá se les apareció para irse con ellos a Eurovisión, pero en realidad una canción de amor, se trata de una producción funky de lo más elegante, también vinculable a los primeros 80 de Prince.

Por su parte, la melodía es más bien propia de un Dúo Dinámico, los verdaderos autores de ‘Soy un truhán’, con la que comparte cierto halo, aunque resultando en cierta medida su antítesis («soy un tonto»). Varry Brava no parten como favoritos para la final, pues se han clasificado por los pelos, pero ya han triunfado: este tanto les garantiza más bolos que a algunos de los que quedarán por encima de ellos en Benidorm Fest. Y muy merecidamente.



