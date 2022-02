La cantautora Marta Tchai retoma este año la promoción del disco que publicaba a finales de 2021, ‘El Eclipse’, presentándolo en directo en Madrid el 4 de marzo (Fotomatón), así como en las Fnacs de hasta 8 ciudades del país durante los meses de marzo y abril, y en el Festival Zahara Indie el 10 de septiembre.

‘El Eclipse’ parece un disco un tanto maldito en tanto que lo grabó con su banda Berlin Texas, formada en 2020 y disuelta en abril de 2021 (aunque siguen tocando de vez en cuando juntos), y finalmente lo ha firmado con su nombre propio. Sin embargo, sigue siendo un álbum interesante para todos aquellos que disfrutaran de lanzamientos como ‘Atención peligro‘, que incluye temas tan pop como ‘Me asusta’ -en el que hay una pulla a modernos- y otros de una crudeza en sus textos sobre la que hemos querido preguntar a la artista.

- Publicidad -

Muchas de las letras presentan imágenes violentas y verbos muy poco utilizados en el mundo del pop, comenzando por el primer tema de la secuencia, ‘Los besos’. Marta Tchai nos explica que en cuanto a producción es «sin duda» su favorita del disco, y que precisamente buscaba un contraste muy marcado entre estrofas y estribillos, porque estamos asistiendo a «un diálogo (interno) en primera persona entre dos personajes, en el que las estrofas son los pensamientos de ella, y el estribillo los de él».

Ahí es donde la suavidad del nombre de la canción (‘Los besos’) contrastan con esa idea de «secuestrar» o esa frase tremenda que aparece sobre «violar en Chamberí», que un hombre jamás podría cantar. ¿Qué ha buscado transmitir con esa letra? Marta Tchai nos responde: «Nunca «busco» con premeditación transmitir algo con ninguna letra. Me nacen y luego trato de pulirlas para que la canción suene mejor, casen con la melodía o transmitan el mensaje de la manera más bella posible, entendiendo también que para mí la crudeza forma parte de la belleza. Pero es cierto que ‘Los besos’ está llena de verbos violentos: denunciar, secuestrar, arrasar, clavar… y llena también de verbos dulces: abrigar, besar, bendecir, responder, perdonar… Los besos como antesala de algo más tienen mucho de toda esa mezcla de dulzura y violencia. «Perdóname si te quiero secuestrar» fue una frase real que alguien me dijo, la que inspiró la canción. Y «te habría violado en pleno Chamberí», frase que piensa ella, es cierto que un hombre no podría pronunciarla, una chica sí porque esta acción es físicamente imposible para ella, por eso la piensa, como una fantasía erótica irrealizable, como un anhelo de posesión, de fundirse en el otro, y este deseo sí es común a ambos sexos, del género humano, vaya».



- Publicidad -

El tema cumple estos días un año tras haber sido lanzado como Berlin Texas, habiendo resultado curiosamente el favorito por la audiencia de lo que ha terminado siendo otro disco de Marta Tchai, aunque en los últimos días ‘Me asusta’ se le acerca. «‘Los besos’ la sacamos como single en febrero de 2021, cuando aún éramos Berlin Texas. Pero al separarnos en abril y verme en la situación de sacar el disco con mi nombre, de ahí que aparezca también como canción del disco. Esta era la idea inicial, sacar unos cuantos singles y luego el disco con nombre homónimo, pero al final tuve que sacarlo sola. Todas las canciones las escribí yo, las arreglamos juntos, excepto la última, ‘La Roca’, que luego quise volver a grabar con Sergio Salvi. En el caso de ‘Los besos’ fue muy adolescente la evolución, la compuse del tirón en una noche en junio 2020, cosa que ya no es tan habitual en mí, y justo había quedado esa semana con Mario Barbero y con Marcus Wilson, que por aquel entonces el grupo éramos nosotros tres, y se la toqué, muy convencida -y no siempre es así- de que tenía entre manos una buena canción».



«En mi primer disco algunas letras están muy edulcoradas, y yo misma, como mujer me hacía la tonta para «casar» mejor, para ser aceptada. No conseguí serlo, así que ahora al menos digo y canto lo que pienso y me gusto mucho más»

La falta de autocensura que hay en esta composición de ‘Los besos’ aparece en otros cortes del disco cuando Marta Tchai habla de «golpearme y abandonarme» (‘Falta de tacto’), dice cosas como «te amaré como una puta» (‘Presente simple’) o cuando se produce esa escena de ‘La Violencia’ que enfrenta al Valle de los Caídos con la Internacional, «repitiendo escenarios de frío, odio y pánico».

Son imágenes duras y desconcertantes, que ella defiende: «No, no, no quería transmitir desconcierto, aunque es cierto que yo lo siento tantas veces… y no había pensado en la dureza de las letras, la verdad, gracias por remarcarlo. Yo soy muy dura conmigo, he tenido muchos problemas por esto, y aún ando con cuidado para no hacerme daño. Esto tiene que ver. La frase de ‘Presente simple’ es «te amaré como a una puta», poniéndome en el lugar del chulo, pero para expresar esa fugacidad de las cosas, esa satisfacción instantánea y cómo cierta corriente de autoayuda te anima a «vivir el presente», que considero una frase peligrosa. Me ha costado muchos años llegar a este punto de libertad creativa, en mi primer disco algunas letras están muy edulcoradas, y yo misma, como mujer me hacía la tonta para «casar» mejor, para ser aceptada. No conseguí serlo, así que ahora al menos digo y canto lo que pienso y me gusto mucho más. Y sí, puede ser, creo que en general, en la música, en el cine y en la literatura patria actual hay algo de autocensura».

En ‘Pan de oro’ las flores se mezclan con cuchillos, y los cuerpos arden en una ‘Nihilistas’ que habla de «angustia existencial». Preguntada sobre qué le lleva a escribir estas imágenes, si es algo más visceral o relacionado con sus referentes literarios o poéticos, Marta Tchai se explaya: «Me emociona la pregunta. No tuve una infancia fácil, había mucha violencia en casa. Supongo que esto marca un poco mi manera de escribir, mis imágenes, y también el hecho de que me sienta atraída por personas, historias difíciles, donde la felicidad es una quimera, esto me resulta familiar. Y sí, me siento acompañada por referentes como Leonard Cohen, que usa imágenes bellísimas y algunas muy duras, Lou Reed, Alex Turner, Kurt Cobain, Ian Curtis… o nuestra querida Amy Winehouse. Todos ellos usan imágenes creo mucho más duras que las mías. Me viene a la cabeza de Amy ahora, por citar a una mujer, «kept his dick wet with his same old bet», segunda frase de su súper éxito ‘Back to Black’. En nuestro país, no es fácil encontrar a quien se atreva en castellano a nombrar una imagen parecida, así, descriptivamente, sin el atenuante del deseo, tal cual, la palabra «polla». Y menos de mi sexo. Los que más me inspiran en ese sentido son Tulsa, Christina Rosenvinge o Nacho Vegas, que sí han escrito algunas letras muy crudas».

Otra lectura es que sea el lado oscuro el que más nos ha atraído a nosotros para ahondar en él, pues ‘El eclipse’ también cuenta con un lado más reconfortante y amable, como el mencionado single ‘Me asusta’ o toda la paz que transmite la progresión de acordes de ‘Presente simple’, justo antes de que el álbum se despida definitivamente con ‘La roca’. Y es que ‘Presente simple’ tiene la frase de la discordia y todo una teoría sobre la esclavitud del presente, pero también un tarareo «parapapá» que se pega como una lapa.