Kjartan Sveinsson vuelve a Sigur Rós: nuevo disco en ciernes

Sigur Rós ha anunciado que su ex-tecladista Kjartan Sveinsson ha vuelto con la banda tras 10 años en solitario. Así lo han confirmado en una foto que han subido a sus redes sociales donde los miembros Jónsi y Georg “Goggi” Hólm hacían una videollamada con el nuevo integrante.

Con la frase “tiempos emocionantes aguardan”, han dejado muy buen sabor de boca a los fans, que no dudan que esta es la confirmación de un nuevo trabajo de Sigur Rós con los tres artistas implicados. Lo que a su vez impedirá que Sigur Rós se conviertan en un extraño dúo. Y es que, como recordaréis, el batería Orri Páll Dýrason decidió dejar el grupo en 2018 tras ser acusado de abusos sexuales, y pese a que mantenía su inocencia. Decía su comunicado: «Debido a la magnitud de las acusaciones, he decidido dejar Sigur Rós. Ha sido una decisión muy difícil, pero no puedo dejar que estas acusaciones tan graves afecten a la banda y al trabajo importante y hermoso que se ha hecho durante estos años. Un trabajo tan querido para mí. Haré todo lo que esté en mi mano para salir de esta pesadilla, pero por respeto a todos los que de verdad han sufrido abuso sexual, no voy a hacer pública esta pelea».

El último disco de Sigur Rós cumplirá 10 años el año que viene, si bien aquel ‘Kveikur‘ salía tan solo un año después de ‘Valtari‘. Desde entonces, han colaborado en bandas sonoras y publicado algún tema suelto, mientras Jónsi continuaba con su carrera en solitario o en compañía de otros. ‘Obsidian’ (2021) es su último trabajo solo hasta la fecha.

