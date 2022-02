Stars anuncia nuevo álbum tras cinco años de silencio, y adelanta dos singles.

La banda canadiente Stars volverá con su primer álbum en 5 años, ‘From Capelton Hill’, el próximo 27 de mayo. Hasta entonces, el grupo ha publicado dos nuevas canciones como adelanto del LP, ‘Pretenders’ y ‘Snowy Owl’.

Con una trayectoria de 22 años y 9 álbumes a sus espaldas, Stars llevaba 5 años sin lanzar un disco con nueva música desde el ‘There Is No Love In Fluorescent Light’ de 2017. En un comunicado de prensa, Torquil Campell, integrante de la banda, explica que gran parte del nuevo álbum trata de darse cuenta que las cosas no duran para siempre, y esas cosas que se da por hecho que siempre estarán ahí, tampoco lo harán. La impermanencia.

Las dos nuevas canciones dan pistas sobre el futuro álbum. En el mismo comunicado, Amy Milian cuenta que ‘Pretenders’ es una carta de amor a Campbell y un relato de sus memorias sobre los orígenes de la banda. Por otro lado, la acústica ‘Snowy Owl’ es la historia de amor de una complicada pareja bajo el armonioso sonido de la guitarra y el piano.

‘From Capelton Hill’

01 Palmistry

02 Pretenders

03 Patterns

04 Back to the End

05 That Girl

06 Build a Fire

07 Capelton Hill

08 Hoping

09 To Feel What They Feel

10 If I Never See London Again

11 I Need the Light

12 Snowy Owl