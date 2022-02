Rigoberta Bandini ha concedido una entrevista a Manuel Jabois, uno de los mejores columnistas de El País, en la que habla sobre la segunda posición de la cantante en Benidorm Fest y sobre los entresijos de ‘Ay mamá‘, cuya primera frase era originalmente “Tú que has sacado por tu coño mi cabeza / perdóname antes de empezar por ser grosera”. El tema no fue comprendido en principio por la propia madre de la artista, que también se dedica a la música, si bien después lo fue entendiendo. Explica por qué decidió cambiarlo: «No me apetece empezar una canción así; me apetece que sea una canción universal que puedan escuchar los niños, las madres y las abuelas, y si sale de inicio la palabra coño…”

Una de las partes más interesantes de la entrevista tiene lugar cuando cuenta los entresijos de las presentaciones en Benidorm Fest. En la semifinal, reconoce que empezó desafinada; y en la final, tuvo que disimular su cara de pánico cuando dejó de funcionar el in-ear. «Yo en la semifinal, al principio de la canción, me sentía muy desafinada. No era capaz de afinar bien. Por los nervios y porque me quedaba muy grave, y venía de una sinusitis muy heavy. Ya sé que no desafino en los conciertos, ya sé que puedo afinar perfecto, pero todo es nuevo».

- Publicidad -

Sobre la polémica de la victoria de Chanel, revela: «Fue muy impactante para mí y difícil de gestionar. En la gala había muchísimos eurofans que, cuando ganó Chanel, empezaron a corear “Rigoberta, Rigoberta”. Por un lado pensaba: “Guau, qué fuerte, toda esa gente está conmigo”, pero a la vez me sabía muy mal: era muy incómodo. El choque de esos dos mundos fue instantáneo; Twitter estaba allí, en persona, así que pensé: si estas 500 personas gritan “Rigoberta”… Y hubieran gritado Tanxugueiras de quedar ellas segundas. Porque el eurofan, que es un público muy potente, estaba muy dividido entre Tanxugueiras y nosotras». Preguntada sobre sus pensamientos, continúa: «Pensé que ni Chanel era culpable de esto ni nosotras. Se generó una cosa para mí muy agridulce, pero al salir de allí abrimos una botella de champán. Había mucho que celebrar: la canción había llegado, se había convertido poco a poco en una especie de himno».

En otros puntos de la entrevista habla sobre su fe en Dios, en relación a su experiencia con el ácido, el hecho de que su padre sea presidente de la Federación de Peñas Madridistas de Cataluña o sobre cómo Rigoberta «personaje» se ha comido a Paula Ribó, hasta el punto de que incluso sus amistades ya sólo le preguntan por Rigoberta.

- Publicidad -

‘Ay mamá’ es el actual puesto 2 de la lista oficial de singles española, tras haber sido número 1, una rareza para una canción electropop, española, sin featurings, de una artista femenina y autoeditada. Ahora mismo se ha viralizado en su versión de Los Morancos tras haber sido también imitada en ‘Polonia’ en parodia de la Familia Borbón. Rigoberta Bandini está a punto de reeditar su primer libro ‘Vértigo’.

Podcast: Benidorm Fest, ¿hablamos de música o de política?