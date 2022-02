‘Ay mamá’ de Rigoberta Bandini es el nuevo número 1 en la lista de singles española. El impacto mediático y social de Benidorm Fest ha repercutido muy especialmente en la artista catalana, que no solo obtiene el primer número 1 de su carrera con ‘Ay mamá’ en parte gracias a las visualizaciones de Youtube, que cuentan en Promusicae desde hace poco, sino que también coloca cuatro singles más en la tabla. En concreto, ‘Perra‘ entra en el número 26, ‘A ver qué pasa‘ en el 45, ‘In Spain We Call It Soledad‘ en el 49 y ‘Too Many Drugs‘ en el 63. ¿Se confirma que ‘Julio Iglesias‘ es su canción más infravalorada?

En la semana posterior a Benidorm Fest, otros temas presentados en el certamen llegan como era de esperar a la lista de singles española, y cuando aún quedan por estrenarse los videoclips oficiales de (casi) todos ellos: en el número 13 entra la canción ganadora, ‘SloMo’ de Chanel, Rayden coloca ‘Calle de la llorería’ en el 59 y Varry Brava ‘Raffaella‘ en el 96. Por su parte, ‘Terra’ de Tanxugueiras sube al top 7, dando a las gallegas el primer top 10 de su carrera, y además tanto Rayden como Tanxugueiras colocan su reciente colaboración ‘Averno’ en el 81.

El resto de entradas en lista son ajenas a Benidorm Fest, aunque la mayoría de sus autores no son para nada ajenos a la lista de singles española: ‘Cínico’ de KG970 y Kilvertz entra en el 47, ‘Mi luz’ de RVFV y Rels B en el 65 y ‘Ojos rojos’ de Nicky Jam en el 77.

















