Rigoberta Bandini ha sido la encargada de componer la canción del esperado anuncio anual de una conocida marca de cerveza. ‘A ver qué pasa’ es la canción que suena en este nuevo anuncio llamado ‘Amor a primera vista’ que ha sido dirigido por Ian Pons y que está protagonizado por los actores Mario Casas, Mireia Oriol, Joan Amargós y Laia Manzanares. La propia Rigoberta hace un cameo en el anuncio pero la verdadera estrella de este spot es por supuesto su canción, que, con casi 400.000 escuchas en Spotify en poco más de dos semanas, va en camino de convertirse en otro hit para la catalana.

Y no es de extrañar: ‘A ver qué pasa’ es otra composición 100% Rigoberta en sonido y filosofía que, a su vez, propone algo diferente en su repertorio. La canción, que habla sobre «arriesgarnos y tirarnos al mar sin dudas, ni complejos, ni remordimientos» y sobre «improvisar y saborear cada momento disfrutando de las cosas sencillas que nos provocan grandes emociones», según relata la nota de prensa de la marca de cerveza, se lanza al «mar» del eurodance en este corte de estrofas más contenidas y ligeramente glitch-pop que evoluciona hacia un estribillo de baile machacón a lo Vengaboys, por rara que parezca la fusión de ambos mundos.

Solo Rigoberta podía componer una canción en este estilo que no solo resulta divertida en su fórmula «crescendo hacia la ida de olla total», perfectamente expuesta en ‘In Spain We Call It Soledad‘ o ‘Perra‘, sino que además se queda en la cabeza como una canción de Mecano. Y podemos hablar de la melodía en este sentido, pero son rimas despreocupadas tipo «muy buenos días, te propongo un plan, soy impulsiva pero me da igual» o «quizá no nos volvemos a ver nunca, quizá mañana quiero cantar cumbia» las que indican en esa dirección.





