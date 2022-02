Moby Dick, la conocida sala de conciertos de Madrid, cumple 30 años en 2022, y va a celebrar el aniversario con una programación de conciertos especial que se prolongará todo un mes.

El primer concierto tendrá lugar el 25 de febrero y contará con las actuaciones de AKA Matador, The Bug Club y Adwaith, así como con las sesiones posteriores de DJ Moderno y Antimateria, y la programación concluirá el 31 de marzo con el concierto del rapero asturiano Enol.





- Publicidad -

Entre los artistas que pasarán por Moby Dick durante la celebración de su trigésimo aniversario se encuentra también la banda de punk-rock revelación Anabel Lee, que acaba de editar el single ‘Roma caerá’ y actuará el 26 de febrero; el dúo argentino de coldwave Mueran Humanos, que has podido descubrir recientemente en el JNSP Song Contest aunque lleva ya cuatro álbumes publicados en 10 años, y que tocará el 5 de marzo, y Los Pilotos, el recomendable proyecto electrónico de Banin y Florent de Los Planetas, que presentará su nuevo disco el 18 de marzo.







El cartel de 30 aniversario de Mody Dick incluye también nombres tan interesantes como los de Asunción, el proyecto musical del actor Julián Villagrán (‘El Ministerio del Tiempo’) que fusiona sonidos de pop-rock con ritmos de breakbeat y garage, y que se subirá al escenario el día 11 de marzo; la también banda revelación Compro Oro, otro proyecto a tener en cuenta que recupera el folclore español desde una perspectiva contemporánea, y que actuará el 12 de marzo; y Los Rastreadores, el proyecto de «techno, rumba, rap y ritmos latinos» de ORTIGA y Grande Amore, que presentará su «concierto especial» el 25 de marzo.

- Publicidad -

A todos estos nombres hay que sumar de manera destacada la celebración en Moby Dick del Girrrls Fest, concierto especial que tendrá lugar en torno a el Día de la Mujer, el 6 de marzo, y que contará con la participación de Generador, Varonas y Juana Chicharro. El concierto es una «iniciativa de la sala para poner en valor la música hecha por mujeres» con la que busca «reivindicar la paridad escénica».







Moby Dick abrió sus puertas en marzo de 1992, y por su escenario han pasado artistas de la categoría de R.E.M., Chavela Vargas o Antonio Vega, además de decenas y decenas de grupos contemporáneos hoy tan aclamados como Beach House, The Horrors (que por poco se cargan la sala), The Libertines o unos OK Go que reprodujeron sobre el escenario la coreografía de su famoso videoclip para flipe absoluto de la audiencia. Dover tocaron para 50 personas en sus inicios. Ante la calidad de las propuestas que pasarán por el 30 aniversario de sala es posible que el próximo gran nombre del pop nacional se encuentre en el cartel.