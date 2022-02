Muere Miguel Gallardo, autor de Makoki y gran figura del cómic español

Miguel Gallardo, esencial autor del cómic español, ha fallecido este 21 de febrero a causa de un cáncer que sufría desde hace años. El dibujante ha pasado los últimos instantes de su vida rodeado de los seres que más quería en Barcelona, tal y como ha comunicado su agente, siendo víctima de la enfermedad que con tanto humor relataba en ‘Algo extraño me pasó camino de casa’ (2020).

Gallardo, autor del mítico cómic Makoki de los 80 junto a Juanito Mediavilla, se caracterizaba por escribir sobre las vivencias que lo rodeaban. Obras como ‘Un largo silencio’ (2011) que trata de su padre como soldado republicano en la guerra civil o ‘El gran libro de los perros’, que todavía no se ha publicado y tiene como protagonista a su mascota, cuentan con genio el mundo que lo rodeaba.

Aunque popularmente su obra más reconocida sea Makoki, que inesperadamente marcó un antes y un después en el comic de la España postfranquista, la que le otorgaría la aclamación definitiva fue ‘María y yo’ (2007): una novela gráfica protagonizada por su hija autista de entonces 12 años y él. Este título fue un éxito en ventas que se editó en 10 idiomas y se adaptó al cine, concediéndole una nominación a los Goya. Asimismo, le propició el Premi Nacional de Còmic de Catalunya.

Además de sus propias obras, Gallardo también colaboró con distintos medios como The New Yorker, The New York Times o The Washington Post, soportes donde pocos dibujantes nacionales pueden presumir de haber puesto el pincel. Por suerte, la carrera de Miguel Gallardo ha sido reconocida en vida y ha podido disfrutar de los frutos de su arte, y a nosotros nos deja un repertorio digno de revisitar, lleno de escenas sencillas y cotidianas que enseñan a tomarse con humor todo lo que nos puede llegar a pasar.

Se pueden consultar los trabajos de Gallardo en su propia web.