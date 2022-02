Muere Mark Lanegan

Mark Lanegan ha muerto a los 57 años, como informa un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter: «Nuestro querido amigo Mark Lanegan ha fallecido esta mañana en su casa de Killarney, Irlanda». La escueta nota recuerda que «fue un muy querido cantante, escritor, autor y músico» y que le sobrevive su esposa Shelley. No se ha facilitado más información y la familia pide respeto por su privacidad.

Mark Lanegan era un artista especialmente querido en el underground desde sus inicios en Screaming Trees desde mediados de los 80 hasta sus discos en solitario pasando por sus múltiples colaboraciones con gente como Kurt Cobain, J Mascis, Manic Street Preachers o Isobel Campbell, con la que fue habitual verle actuar en nuestro país. Entre los álbumes que deja para el recuerdo su carrera en solitario, ‘The Winding Sheet’ (1990), ‘Bubblegum’ (2004) o ‘Blues Funeral’ (2012).

Mención especial merece su trabajo en Queens of the Stone Age al hacer coros en ‘Rated R’ (2000) o participar en la composición de ‘Songs for the Deaf’ (2002), incluso teniendo créditos en la que ha sido la canción más popular de la banda, ‘No One Knows’. En verdad, Joshua Homme había sido guitarrista de gira de Screaming Trees, entre 1996 y 1998.

En nuestro país era habitual verle presentando sus álbumes en solitario en las salas o en festivales como BIME. Hace tan solo unos meses Dave Gahan grababa una versión suya para su álbum ‘Imposter’.

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy

