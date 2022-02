Yaunest debuta con un single de ensueño

Yaunest es uno de los nuevos nombres que has podido descubrir en la playlist Sesión de control que renovamos cada miércoles. Su single lleva ya varios días rotando en redacción: su sonido de pop retro es un soplo de aire fresco.

Tras Yaunest se encuentra Jaume, un cantautor y vocalista empordanés que en su música «habla sin grandes ornamentaciones líricas, con sencillez y sinceridad, sobre el amor, la frustración, las inseguridades, el miedo al conformismo, a estancarse en una vida aburrida que no desea, y sobre rebelarse frente a las cosas que no nos hacen felices». El dúo de productores catalán b1n0, formado por Emili Bosch y Malcus Codolà, le acompaña en la producción.

El primer EP de Yaunest ‘Wonder Room’ verá la luz en primavera a través de Foehn Records, y llega con el apoyo de este single llamado ‘Broken Bones, Wasted Time’ en el que hoy nos detenemos. Un tema de corte bedroom-pop en baterías y guitarras, en forma de balada, que incorpora el sonido de unas cuerdas que suenan extraídas de una película romántica de los años 40 o 50.



Es una canción ensoñadora que transmite ese mismo romanticismo a través de la letra, con un estribillo que clama «prefiero echarte de menos sesenta veces al día, que ver cómo nuestro amor se desvanece», en alusión a una relación que ha llegado a su fin entre «peleas interminables». Hablamos con Yaunest sobre su proyecto y la Canción Del Día:

¿Cómo surge el proyecto de Yaunest?

Pues el proyecto nace de un par de canciones hace tiempo que tenia ganas de producir y gravar. No me atrevía demasiado a enseñarlas, pero acabe viendo qué necesitaba hacer algo con ellas para mi salud mental y me tope con Emili en el momento adecuado. Fue gracias a un colega, Marc que me insistió en que tocara uno de estos temas un día que estaba de visita en Cardamomo, el estudio de los hermanos Bosch. A Emili le molo el tema y hablamos de cerrar algunas fechas.

¿Has estado antes en otras bandas o proyectos musicales?

Estuve en una banda de los 15 a los 18 con mis colegas del pueblo versionando la mayor parte del repertorio de The Strokes, Creepy Gentleman nos llamábamos, hizimos algunos temas nuestros pero poco mas, fueros unos años muy divertidos.

Ahora mismo a parte de Yaunest también estoy tocando el bajo en el proyecto de MTINES donde me divierto mucho

¿El nombre de dónde viene?

Hahaha suponía que tendría que explicarlo en algún momento: Yaunest viene de una tergiversación de mi nombre, me llamo Jaume y, cuando se ponían finos, la mayoría de mis colegas me solían gritar yaume o yaune y se me quedo durante un tiempo. Al final se convirtió en yaunest por ser en mejor yaune que puedo ser, es una tontería heavy, pero ahí está.

Tu single tiene sonidos muy retro, tipo años 40/50. ¿Te inspira la música de la época? ¿Algún artista o canción en concreto?

La verdad es que sí, sobre todo durante el momento de componer y pensar este tema estaba escuchando un montón de canciones de la época y creo que el rollo pegaba mucho con el mensaje de la letra. Lo que más me molaba era cómo funcionaban las estructuras y los pequeños detalles como subir de tono para alargar los estribillos o finales, creo que estas partes definen mucho el estilo y ya no se usan demasiado. ‘Who’s Sorry Now’ de Connie Francis y ‘My Special Angel’ de The Vogues fueron los dos temas a los que más me enganché.





La producción es de b1n0, que son conocidos por sus beats electrónicos. ¿Cómo llegas a trabajar con ellos?

Sí produje el EP entero con Emili Bosch de b1n0 y estoy super contento. Emili trabaja muy bien el timbre en los proyectos en los que se involucra y me ayudo mucho a definir un el camino sonoro por donde dirigir el EP. Sabíamos que la electronica en los beats no encajaba demasiado pero en seguida conseguimos encontrar lo que buscábamos para dar otra identidad al proyecto.

¿Algo que puedas adelantar de tu inminente EP?

Me gusta pensar en el EP como en un espacio donde he podido experimentar con hacer la música que me gusta y esto quizà me ha llevado a ir de lo retro a sonidos más actuales, creo que todo tiene coherencia pero hay distintos terrenos que intento explorar.

Revelación o Timo:

