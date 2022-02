Daft Punk celebran el 25º aniversario de ‘Homework’

Daft Punk ha revuelto las redes con actividad en sus cuentas de Instagram y Twitter, publicando varias fotos que hacían plantearse la hipótesis de su regreso a muchos fans, un año después de haberse anunciado su separación de manera dramática para el mundo. Lo cierto es que parece muy difícil que vayan a volver con nueva música, pero sí parece que han tenido una separación civilizada a lo R.E.M., que les permitirá revisitar su obra de vez en cuando.

El grupo retransmitió a las 22:22 del 22/02/2022 vía Twitch un concierto que ofrecieron en el Mayan Theatre de Los Ángeles en 1997. Cuando se cumple el 25º aniversario del mismo, se cumple también el 25º aniversario de su álbum debut ‘Homework’, y por tanto lo reeditarán.

- Publicidad -

‘Homework’ fue un disco seminal a finales de los años 90 que cambió el curso de la electrónica para siempre gracias a maravillas como ‘Around the World’ -con vídeo coreografiado por la española Blanca Li– o ‘Da Funk’ y ahora lo revisitarán de la siguiente manera: con una edición nueva en vinilo de ‘Homework’, una digital con remixes y además otra reedición del directo ‘Alive 97’. ‘Homework (25th Anniversary Edition)’ quedará así:

Disc 1: Homework – Original Album:

01 Daftendirekt

02 WDPK 83.7 FM

03 Revolution 909

04 Da Funk

05 Phoenix

06 Fresh

07 Around the World

08 Rollin’ & Scratchin’

09 Teachers

10 High Fidelity

11 Rock’n Roll

12 Oh Yeah

13 Burnin’

14 Indo Silver Club

15 Alive

16 Funk Ad

- Publicidad -

Disc 2: Homework Remixes:

01 Around the World (I:Cube Remix)

02 Revolution 909 (Roger Sanchez & Junior Sanchez Remix)

03 Around the World (Tee’s Frozen Sun Mix)

04 Around the World (Mellow Mix)

05 Burnin’ (DJ Sneak Main Mix)

06 Around the World (Kenlou Mix)

07 Burnin’ (Ian Pooley Cut Up Mix)

08 Around the World (Motorbass Vice Mix)

09 Around the World (M.A.W. Remix)

10 Burnin’ (Slam Mix)

11 Around the World (Original Lead Only)

12 Burnin’ (DJ Sneak Mongowarrier Mix)

13 Around the World (Raw Dub)

14 Teachers (Extended Mix)

15 Revolution 909 (Revolution A Capella)