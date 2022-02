Boy Pablo exprime su lado más melódico junto a Cuco en ‘La Novela’

Boy Pablo llega esta semana a nuestro país para actuar en Barcelona el miércoles 2 de marzo (Sala Apolo) y en Madrid el jueves 3 de marzo en compañía de Inner Wave en el nuevo Ochoymedio, como parte de la programación de Tomavistas Ciudad. El artista ha publicado en el pasado álbumes como ‘Soy Pablo’ y ‘Wachito Rico‘, pero además también tiene novedades discográficas.

Este mismo mes ha publicado un nuevo single de preciosa portada animada que no en vano veía la luz en torno al Día de San Valentín, pues es toda una declaración de amor, con frases como «Qué interesante que me escogiste a mí para la vida compartir / Sin ti no podría existir». Esta vez Boy Pablo deja el indie pop de corte tropical a un lado -también el inglés- para entregar una de sus producciones más atemporales y cucas, inspirada en la canción melódica de los años 60. Pianos, guitarras y tambores están al servicio de los sonidos de aquella década, logrando trasladarnos la sensación de que el amor durará para siempre, como las composiciones de Manuel Alejandro, quien podría ser una referencia en este caso más que Mac DeMarco.

En este tema, Boy Pablo se acompaña para armonizar e intercambiar versos de Cuco, un artista criado en California que ha conquistado las plataformas de streaming a lo grande con canciones como ‘Lo que siento’, ‘Lover Is a Day’ y últimamente una versión de ‘Piel canela’.



