boy pablo / Wachito Rico

Están los artistas que firman todo en mayúscula bajo la premisa de que «más es más», y parecen querer conformar un género aparte los de las minúsculas. Entre estos, el proyecto de Nicolas Muñoz, medio chileno, medio noruego, pues sus padres emigraron a Berger huyendo de Pinochet. Lo suyo es hacer canciones sobre aquel día en que, de niño, estaba en una fiesta de cumpleaños pasándoselo bien con sus amiguitos, sus padres «salieron de la nada, dijeron que era hora de irse a casa» y él se pilló un berrinche que todavía no ha superado.

Estoy hablando de ‘leave me alone!’, una de las canciones más directas de ‘Wachito Rico’, donde su estribillo «no quiero irme a casa, estoy bien aquí, dejadme en paz» viene a resumir su perfil naíf y vulnerable, siempre cantando como si el mundo estuviera a punto de caer sobre sus espaldas. «Solo soy un chico normal con suerte», ha dejado como titular en una entrevista reciente en la que se define como un «inútil» como «skater» y cuenta que ha dejado de lado su intención de estudiar Psicología.

‘Wachito Rico’ es el largo de boy pablo tras la atención recibida por sus EP’s ‘Roy Pablo’ (de 2017, conteniendo su gran éxito ‘Everytime’) y ‘Soy Pablo’ (de 2018, conteniendo su tema ‘Losing You’). La fórmula no ha variado demasiado y continúa cercana a los acordes de los Smiths, sobre un fondo más lisérgico a lo MGMT, cierto regusto tropical a lo Jens Lekman: tan versátil como Sean Nicholas Savage, pero con esa aparente falta de grandes intenciones de gente como Mac DeMarco o Ariel Pink.

Con alguna excepción como ‘rest up’, que habla sobre insomnio y ansiedad, las canciones dan vueltas sobre el amor y el desamor, no hasta rozar el patetismo de la inseguridad adolescente, sino sumergiéndose de lleno en él, con tan poco complejo como en ‘hey girl’, de «por favor, estoy acojonado / nunca me he enamorado antes / no sé qué hacer» a «hey, tía, ¿te gusto? Supongo que es una pregunta estúpida como el culo». Lo bueno es que el disco fluye con total espontaneidad, la misma con la que se alterna el inglés y el castellano como lo hace desde hace rato una nueva generación.

Es el caso de ‘te vas // don’t go’, de largo desarrollo, o de ‘wachito rico’, la canción que resucita el álbum tras el instrumental un poco brasileño ‘vamos a la playa’, cuando parecía que boy pablo iba a abusar de la repetición de recursos. Esta pista le da al disco un aroma mucho más fiestero y alegre, antes de que se cierre con la anécdota luminosa que supone ‘nowadays’ y la confesión romántica, más calmada y adulta, de ‘i >3 u’. Parece modesto el talento de boy pablo, pero parece que no es tan fácil hacer un álbum de 13 pistas así de ameno últimamente.

Calificación: 7,3/10

Te gustará si te gustan: Devendra Banhart, Jens Lekman, Mac DeMarco

Lo mejor: ‘wachito rico’, ‘leave me alone!’, ‘hey girl’, ‘i >3 u’

Escúchalo: ‘wachito rico’