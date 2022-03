Violeta Tello Grau es una poeta, cantante y compositora de Barcelona que acaba de editar su EP ‘CINTA Vol. 2’, en el que se incluye ‘Niña Río’, una de las mejores canciones del mes que has podido descubrir en la playlist Sesión de control. El título del EP no alude a las cintas de casete, sino a la palabra «amor» en el idioma indonesio. Tello Grau toca el gamelán -de hecho es miembro de la orquesta Gamelan Forja de Trons vinculada al Museu de la Música en Barcelona- y su relación con la cultura indonesia empapa su obra.

Pero no solo eso. Obviamente la poesía ejerce un peso muy importante en el trabajo de Violeta Tello Grau, y su debut de 2019 ‘Música bruja’ se describe como «un ciclo de poemas cantados que narra once momentos en la vida de una niña desde que nace hasta que muere». El llamado «disco disfrutativo» de Tello Grau surge de un trabajo de investigación sobre mujeres compositoras como Alma Mahler, Galina Ustvolskaya o Björk, y unos años después, ‘Niña Río’ nos lleva a otra de las influencias de Tello Grau, Kate Bush.

‘Niña Río’ evoca la propulsión y la épica de ‘Running Up that Hill (A Deal with God)’, así como su componente pop, pero también es un trabajo de producción experimental, de tipo collage, marcado por la presencia de unas cuerdas que emergen casi de la nada como cuchillos, dispuestos a clavarse en el cerebro. Son samples de música clásica que Tello Grau ha decidido integrar en una producción de synth-pop ochentera, y que suman un enorme drama y tensión a la grabación. Hablamos con Violeta sobre ‘Niña Río’, hoy la Canción Del Día, ahondando también en su letra.

¿Cómo ha sido el proceso de composición de esta canción?

La letra y la melodía de ‘Niña Río’ las compuse yo sola a voz y piano. Cuando empezamos a trabajar la canción con Víctor, quisimos samplear micro fragmentos de música clásica e integrarlos en la electrónica (Stravinksy, Holst y Varese). Jugamos a combinarlos con las percusiones, las texturas vocales y los sintetizadores.

‘Niña Río’ me da ecos a Kate Bush ¿Es una de tus influencias? ¿A qué artistas tienes como referentes o qué músicas te inspiran?

Kate Bush es una de mis compositoras favoritas, en efecto. Antes de componer ‘Niña Río’ había estado en bucle con ‘Running up that Hill (A Deal with God)’, así que es normal que se encuentren ecos. Otras de mis referentes son Björk, Kylie Minogue o Holly Herndon, aunque me siento inspirada por mucho tipo de músicas distintas, también por compositoras de música clásica como Galina Ustvolskaya o Hildegarda von Bingen.

La poesía es otro componente fundamental de tu música. ¿Por qué es tan importante para ti?

Escribo poemas desde pequeña, desde que era una niña. Creo que las palabras tienen gran impacto en mi; abren caminos mentales y de imaginación a su paso… Cuando empecé a saber escribir recuerdo jugar a apuntar en un papel las palabras que decían los adultos pero que me gustaba cómo sonaban y no sabía qué significaban; luego se las preguntaba a mi madre o a mi padre e iba recolectándolas.



¿’Niña Río’ habla de una mujer que es libre? ¿Qué has querido expresar en la letra?

Para mí esta canción empieza con un cuento: «Había una vez una niña poderosa que habitaba una cueva en medio de la montaña. Un día emprendió un largo viaje a través del río que circundaba el lugar». La canción nos habla de su descenso por las aguas, de la acción de desplegar nuestros poderes, de la magia de la infancia y de la aventura de la alegría. ¿Quizás una mujer libre es aquella que también habita su propia niña?

Tocas el gamelán, el EP se titula «amor» en indonesio, ¿en lo musical o conceptual hay algo de música indonesia en este EP o va por otro lado?

‘Nacimiento en la cueva’ de ‘Música Bruja’ y otras canciones de mi primer álbum como ‘Y sin embargo’ contienen melodías y patrones musicales de gamelán, pues estuvieron compuestas siguiendo el lenguaje sonoro del kotekán indonesio. Estos patrones y sonoridades son una influencia muy fuerte para mí, y pueden aparecer en mis canciones pop combinados con otros elementos. También he compuesto ‘La Danza de la Guerrera’, una pieza para gamelán y voces que estrenaremos con la orquesta Gamelan Barasvara de Barcelona la temporada que viene. En ‘CINTA’ no hay presencia tan directa o evidente de sonoridades gamelánicas, pero la influencia indonesia se filtra en el título y en las lyrics de ‘Aku Cinta Kamu’.