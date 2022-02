Las Mejores Canciones del Momento: febrero 2022

Renovamos la playlist con las mejores canciones del mes, con la que vamos construyendo el listado de las mejores canciones del año: muchas de las que veis aquí terminarán en el top 100 de lo mejor de 2022. Podría ser el caso de lo nuevo de Everything Everything o Future Islands a falta de comprobar qué sorpresa nos deparan los próximos meses. También avanzan sus álbumes Charli XCX, Rosalía, Florence + the Machine, Nilüfer Yanya, Fangoria (EP) y Biznaga.

Ofrecemos muestras de de los «Discos de la Semana» recientes, grandes álbumes que nos ha dejado 2022 ya, como son los casos de Beach House, Big Thief, Mitski y Carolina Durante. También tienen álbum o EP en el mercado Spoon y Kim Petras. Entre los artistas noveles por que apostamos, están Violeta Tello Grau, Yaunest -con quien hablábamos hace unos días-, Liz Forte, Lasha o Chill Chicos. Completamos la playlist con lo nuevo de Nilüfer Yanya, Cupido, el tema de 10 minutos de Sondre Lerche también editado por San Valentín y un tema de REYKO estupendo que rescatamos de su álbum editado a finales del año pasado.

Mitski / Love Me More

Violeta Tello Grau / Niña Río

Everything Everything / Bad Friday

Charli XCX, Rina Sawayama / Beg for You

Future Islands / King of Sweden

Beach House / Hurts to Love

Big Thief / Simulation Swarm

Carolina Durante / Granja escuela

Tove Styrke / Show Me Love

Yaunest / Broken Bones Wasted Time

Troye Sivan, Jay Som / Trouble

Liz Forte, mauvetrip / No me da la vida

FKA twigs, Rema / jealousy

Rosalía / SAOKO

Caroline Polachek / Billions

Florence + the Machine / King

Lucius / Next to Normal

REYKO / People Talk

Chill Chicos / NO CHILL

Biznaga / Contra mi generación

Kim Petras / Treat Me Like a Slut

Spoon / Wild

Cupido / Santa

Nilüfer Yanya / midnight sun

Lasha / No tenía por qué ser

Beach House / Masquerade

Fangoria / Mi burbuja vital

Sondre Lerche / Avatars of Love