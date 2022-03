‘In Spain We Call It Igualdad’: la campaña del Gobierno con guiño a Rigoberta Bandini para el 8M

En el día de ayer toda España se volvió a llenar de protestas por los derechos de la mujer y la igualdad de género, en un 8M donde el movimiento anti-TERF tuvo mucho protagonismo. El Ministerio de Igualdad ha llevado a cabo una acción de comunicación centrada en el Día Internacional de la Mujer en varios medios como la televisión, las redes sociales y lonas publicitarias, bajo el eslogan “In Spain We Call It Igualdad”, claramente prestado por Rigoberta Bandini.

La campaña, que ha corrido a cargo de la agencia Ogilvy, no tiene como objetivo reivindicar el papel de la mujer o arrojar luz sobre lo que nos queda por hacer, sino celebrar lo que ya se ha conseguido en este país. “In Spain We Call It Igualdad” sirve para “identificar aquello que ya es feminista, y que sirva para avanzar”, explica Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

El spot es la principal pieza de toda la campaña, y para trasladar el mensaje del eslogan el Instituto de la Mujer ha querido “representar estas situaciones cotidianas, que ya las tenemos interiorizadas y forman parte de nuestras vidas». «Un padre bailando con su hijo, mujeres deportistas que ocupan la conversación del país de una manera absolutamente normalizada, que un hombre disfrute del cuidado de su hija o hijo porque en nuestro país ya existen permisos iguales e intransferibles». Es decir, el spot «dibuja toda una serie de victorias del feminismo que han logrado no solo que las mujeres vivan mejor, sino que todas las personas vivan mejor».

Parece que el Gobierno y Pedro Sanchez no pueden ocultar su fanatismo por Rigoberta Bandini, y “In Spain we say…” se está convirtiendo en una coletilla muy común desde que Pedro Sanchez la utilizó frente a Ursula Von der Leyen y Charles Michel: “In Spain we say: estamos a las duras y a las maduras”. Por su parte, la ministra de Igualdad Irene Montero llegó a pronunciar la frase «¿por qué dan miedo nuestras tetas?» en un mitin.

El feminismo nos hace mejores, construye sociedades más justas. Desde el feminismo transformamos España en un lugar donde mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades y derechos. Este #8M celebremos las conquistas logradas; impulsemos lo que está por llegar. Para todas 💜. pic.twitter.com/StOC568wEB — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 8, 2022

