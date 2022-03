Sesión de Control: Hidrogenesse, Luna Ki, Amatria, Amor Butano, Hoonine…

Como cada miércoles, renovamos nuestra playlist de Sesión de Control al pop nacional o en castellano. Hidrogenesse publican hoy un disco que, como es habitual en ellos, NO es de remezclas, sino que son adaptaciones y regrabaciones sobre su álbum ‘Joterías bobas’. El disco se llama ‘Jo Jo Bo Bo’, y seleccionamos el tema ‘Amigos que ya no vemos’. Se trata del viejo corte ‘Teclas que no suenan’ revisitado, con la letra entonada únicamente por vocoders sobre un patrón de voces sampleadas de todos los coristas que colaboran en las demás canciones del largo (Elsa de Alfonso, Teresa e Ibon de Single y Jérémie Orsel). Tampoco es un remix exactamente, aunque lo parezca, lo que han hecho Karmento e Idoipe con la canción ‘Danzar sobre la tierra’ incluida en el álbum ‘Este devenir’ de la artista manchega.

Hay temas nuevos de habituales del site como LUNA KI, Pshycotic Beats, GARCIA Picasso o Amatria, que de manera surrealista (¿o híperrealista?) nos ha obsequiado con un queso manchego real para promocionar su tema ‘Techno manchego’. El trío valenciano Amor Butano, que ya nos había conquistado con temas como ‘Tifón Salinas’, anuncia un primer mini-LP llamado ‘Ultravioleta’, con un poderoso tema de synth-pop llamado ‘Alicia’ inspirado en la novela de Lewis Carroll, mezclando partes del libro con recuerdos de la realidad. El grupo MENTIRA, que hace unos meses publicara la notable ‘Algo falla’, ahora completan su EP homónimo con el R&B de ‘lo siento por ti’.

Tras publicar su primer EP y ‘Marinero’, mariagrep entrega ‘Tirita’, entre el urban y el hyperpop. Será próximamente «Canción del Día». Los zaragozanos Mediapunta anticipan su debut con ‘Extraterrestres’, muestra de que el rock pervive a través de Sonido Muchacho, el sello de Carolina Durante pero también Sen Senra. Flavia Marsano, desde Lima asentada en Madrid, avanza el disco que saca el 25 de marzo con ‘Sí o no’. El mismo día saldrá el debut de Hoonine, el proyecto de Carmen Alarcón (AA Mama y Estúpido Flanders), que presenta ahora con el tema ‘Besé a Aramís’, con ecos de Lana del Rey y Florence + the Machine. Antes, este mismo viernes 11 de marzo sale el primer disco de la revelación nacional Kora, por lo que da a conocer su segundo adelanto, ‘no me quiero levantar’.



