MC5 es una banda de rock de Detroit a la que se considera pionera del punk-rock especialmente por el sonido de su segundo disco ‘Back in the USA’ (1970), que medios como NME o Rolling Stone sitúan entre los álbumes de rock más importantes de todos los tiempos. El grupo, que tanto puede haber influido a artistas contemporáneos como Starcrawler o Death in Vegas, publicó tan solo tres discos antes de separarse en 1972, y ahora ha sorprendido anunciando su regreso, 51 años después.

Hay trampa: MC5 ya se habían reunido para tocar en más de una ocasión, pero ‘Heavy Lifting’ será efectivamente su primer lanzamiento discográfico en más de cinco décadas, lo cual lo convierte automáticamente en uno de los discos que más han tardado en llegar de toda la historia. La formación original de MC5, no obstante, ha sufrido diversos cambios y muertes a lo largo de los años, por lo que MC5 ya no es el mismo grupo que en los 70, pero su integrante original Wayne Kramer sigue al pie del cañón, y su batería original Dennis ‘Machine Gun’ Thompson aparece en exactamente dos canciones.

Cuenta el grupo que la creación del disco ha surgido a raíz de los últimos acontecimientos mundiales. «Hemos sobrevivido a duras penas cuatro años de presidencia catastrófica y una pandemia devastadora, y Brad (Brooks, cantante de gira de la banda) y yo empezamos a escribir nueva música con el único objetivo de resistir contra toda esta crueldad». El disco sale en octubre, no se ha confirmado su título todavía, y Kesha -amiga de Kramer- ha participado en la composición de alguna que otra pista, así como Tom Morello de Rise Against the Machine, informa Brooklyn Vegan.



