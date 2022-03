Patti Smith, The Afghan Whigs, Morgan… tienen cita con los amantes del rock en el Azkena Rock Festival

Parece que este año sí que es ese en el que podemos planear nuestro verano sin miedo a que nos cancelen los festivales o nos pongan restricciones de aforo y de movilidad. Uno tras otro, los organizadores van anunciando sus largos carteles son un positivismo que no se respiraba desde hacía tres años, y el último ha sido el Azkena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz. El festival celebrará el 20 aniversario de su primera edición los días 16, 17 y 18 de junio en Mendizabala.

Patti Smith, The Offspring, Emmylou Harris, Social Distortion o Suzi Quatro son algunos de los grupos y solistas que podrán disfrutar los amantes del rock, además de artistas que no suelen pisar suelo español como Jerry Cantrell, Hiss Golden Messenger, The Afghan Whigs e Israel Nash. Eso sí, Azkena no deja de lado las figuras nacionales y locales, entre las que destacan Soziedad Alkoholika, Morgan, Ilegales y Delirium Tremens.

Uno de los mayores atractivos del festival, el Trashville, también vuelve con sus propuestas más salvajes del frenopático del rock and roll. Las entradas del Azkena Rock Festival saldrán a la venta el lunes 14 de marzo a las 9:00 desde su página web, donde también se puede consultar toda la información acerca del alojamiento. Las entradas para la edición suspendida en 2020 siguen siendo válidas este verano.

