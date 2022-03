MUNA se liberan de un simbólico secuestro para presentar su nuevo disco

MUNA anuncian hoy que su nuevo disco sale al mercado el próximo 24 de junio. Será la continuación de su segundo álbum, que salía en 2019, ‘Saves the World’. El álbum nuevo, que por cierto se llama ‘MUNA’ a secas como reafirmación de sí mismas, se presentaba con el single ‘Silk Chiffon’ junto a Phoebe Bridgers (publicarán en su mismo sello) y ahora estrenan un nuevo sencillo llamado ‘Anything But Me’, a medio camino entre Haim y The Corrs.

Se trata de un divertido tema pop en cuyo vídeo vemos al grupo lo mismo bailar que sufrir un secuestro al modo de película de terror. La nota de prensa que acompaña a todo el lanzamiento lo explica: “en el pasado hemos permanecido en relaciones durante mucho tiempo, esperando hasta que las cosas están muy abajo para admitir que se han terminado. ‘Anything But Me’ es una canción sobre dejar a una pareja simplemente cuando no parece funcionar. Es sobre confiar en ti misma y en tus instintos lo suficiente para marcharte y dejar a alguien mientras aún os queréis, antes de que las cosas se pongan demasiado mal”.

01 Silk Chiffon [ft. Phoebe Bridgers]

02 What I Want

03 Runner’s High

04 Home by Now

05 Kind of Girl

06 Handle Me

07 No Idea

08 Solid

09 Anything But Me

10 Loose Garment

11 Shooting Star



