Fontaines D.C. actúan online por San Patricio, antes de llegar a España este domingo

Queda un mes para el lanzamiento del nuevo álbum de Fontaines D.C. ‘Skinty Fia’. La banda irlandesa siempre ha estado muy conectada a su tierra natal, y esta vez no iba a ser menos. El título del álbum se traduce del irlandés a “La condenación del ciervo”, y ya hemos podido escuchar los dos primeros singles del disco que saldrá a la luz el 22 de abril. Aun así, esta semana hay una oportunidad de escuchar todo lo que se traen entre manos los chicos de Fontaines D.C., tanto en el concierto que celebran y retransmiten gratuitamente mañana por el día de San Patricio como en las actuaciones de Madrid y Barcelona este fin de semana.

La banda post-punk presentó hace un mes su segundo single ‘I Love You’, que se une a ‘Jackie Down The Line’ en su nueva propuesta. El cantante Grian Chatten dice sobre la canción más reciente en un artículo de Rolling Stone “Quería escribir una canción llamada ‘I Love You’ porque me parecía un reto muy interesante crear una canción sobre un tema aparentemente tan cliché e intentar hacerla interesante y propia, única. Total que ha acabado siendo otra canción sobre Irlanda, obviamente.”

Mañana 17 de marzo es el gran día de los irlandeses, St Patrick’s day, y la banda lo celebra con un concierto en Dublín patrocinado por Jameson Irish Whiskey que se retransmitirá al mundo entero. Para poder ver el concierto hay que registrarse en este link. Además, Fontaines D.C. estará tanto en La Riviera de Madrid como en Sala Razzmatazz 1 de Barcelona este fin de semana, el domingo 20 y el lunes 21 respectivamente, y todavía quedan entradas disponibles.



