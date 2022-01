Fontaines D.C. anuncian su nuevo disco ‘Skinty Fia’ y estrenan el primer single

Fontains DC ha anunciado el lanzamiento ‘Skinty Fia’, su próximo álbum que verá la luz el próximo 22 de abril.

“Este es Skinty Fia. El álbum que hemos estado esperando para compartir con vosotros durante casi un año. Lo sentimos, no es disco, mentimos. Es un álbum de terribles bajadas y aún peores subidas. Os queremos a todos. Fontains DC x”, compartían en sus redes sociales. Con este anuncio los irlandeses también han estrenado ‘Jackie Down The Line’, el primer adelanto de este nuevo trabajo.

La banda actuará en Madrid el próximo 20 de marzo y en Barcelona el 21 de marzo, dentro de su tour europeo de 2022

Os dejamos el tracklist de ‘Skinty Fia’:

01. ‘In ár gCroíthe go deo’

02. ‘Big Shot’

03. ‘How Cold Love Is’

04. ‘Jackie Down The Line’

05. ‘Bloomsday’

06. ‘Roman Holiday’

07. ‘The Couple Across The Way’

08. ‘Skinty Fia’

09. ‘I Love You’

10. ‘Nabokov’



