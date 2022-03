Daisy the Great responden a la esclavitud de las redes con rock

Daisy the Great es una banda de Brooklyn formada por Kelley Nicole Dugan y Mina Walker, quienes llevan ya un lustro dando que hablar, habiendo recibido comparaciones con Regina Spektor y Moldy Peaches. Por mucho que se haya repetido esta cita para definirlas, lo cierto es que el nombre de su disco de debut de 2019 no puede ser más Moldy Peaches, ‘I’m Not Getting Any Taller’, es decir, «No me voy a volver más alta», mientras la música y las melodías apuntan hacia lugares imprevisibles.

El dúo logró un improbable viral en TikTok el año pasado con un tema llamado ‘The Record Player Song’, de armonías vocales preciosas en la onda de Jenny Lewis, siendo revisitado junto al trío de rock AJR porque les había gustado precisamente el reto que había provocado en la mencionada red social. Tanto la original como la nueva versión conjunta rondan los 20 millones de streamings en Spotify, y ahora publican un tema nuevo llamado ‘Cry in the Mirror’, que es nuestra «Canción del Día» hoy.

‘Cry in the Mirror’ comienza aludiendo al folk americano y a las melodías y armonías de los años 50 en Estados Unidos, mientras la letra del tema arranca deprimida, literalmente en la cama, hablando de una visita al médico tras haber «recibido un diágnostico en internet». El estribillo nos habla precisamente de «hablar y de hablar para no desaparecer» en referencia clara a la esclavitud de las redes sociales hoy en día: si no estás ahí parece que ni existes. Y lo bueno es que ahí es cuando la canción se levanta para regodearse en las guitarras eléctricas y pasar a la acción, resultando un tema contestatario.

En sintonía con ello, el vídeo dirigido por Dillon Dowdell (Wallows, The Regrettes), en el que primero vemos a Daisy the Great como pasteleras acosadas por unos niñatos, en lo que parece de nuevo una referencia al arte pop de los años 50… contra lo que después se rebelan tirando -de nuevo- de guitarra eléctrica riot.



Oficialmente ‘Cry In The Mirror’ habla sobre «la banalidad de la lucha diaria que conllevan los problemas de salud mental». Lo explican ellas mismas en nota de prensa: «‘Cry in the Mirror’ trata de intentar llegar al fondo de tus sentimientos en medio de una fascinación cultural por la tristeza y la vulnerabilidad pública. Viene de un lugar en el que tratas de entenderte a ti mismo, pero en este mundo en el que todo se documenta y se publica y todo el mundo es testigo, puedes acabar sintiendo que estás experimentando tu propia vida a través de una lente de cómo te verían los demás».



