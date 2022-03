Los Pilotos: «Las escuchas no se pueden tomar como una verdad absoluta»

Ya se encuentra en marcha la agenda de conciertos programada por el 30 aniversario de la sala Moby Dick, y entre los artistas confirmados se encuentran Los Pilotos, el proyecto de pop electrónico de Banin y Florent de Los Planetas y la cantante peruana Pamela Rodríguez, que este mismo viernes 18 de marzo presentarán en el escenario de la conocida sala madrileña las canciones incluidas en su último disco, ‘Alianza atlántica‘. Las entradas que regalábamos para este concierto se han agotado en menos de 10 minutos pero podéis comprar vuestros tickets en la web de Moby Dick.

Artífices de un interesante sonido que fusiona pop, electrónica y músicas latinas, así en plural, entre otros estilos como el krautrock, Los Pilotos allanan el terreno para su concierto en Madrid con el lanzamiento de un remix que sorprenderá a la audiencia. ‘El ciclo de loas mareas’ es su tema más popular en Spotify gracias a su refrescante sonido tropical, explorado junto a las dominicanas Mula, Rachel Rojas y las gemelas Anabel y Cristabel Acevedo, y Acqustic publica hoy una remezcla por parte del DJ y productor granadino afincado en Berlín Kid Simius, que sumerge la grabación original en las «mareas» del house acuático y el piano house de los años 90. Hablamos con Los Pilotos sobre el sorprendente remix:

El remix que sacáis hoy de ‘El ciclo de las mareas’ es puro voguing y house de los años 90. Era además, vuestro tema más popular. ¿Cómo ha surgido este trabajo con Kid Simius?

A Kid Simius lo conocemos desde hace años, lleva mucho tiempo viviendo en Berlín, pero es granadino. Hemos tocado juntos, pinchado juntos y nos hemos remezclado mutuamente. Hemos tenido mucha afinidad con él siempre. Nos invitó a abrir el show de presentación de su segundo disco y luego nos llevó de fiesta por los clubs berlineses. Cuando viene a Granada procuramos vernos y pasar un rato juntos hablando de música y de máquinas para hacerla. Cuando empezamos a hacer propuestas para el disco de remixes, él fue uno de los primeros en apuntarse. Es un gran amigo y nos encanta lo que hace, no podía faltar.

¿Cuáles son o eran vuestros referentes en el house de los 90 antes de esto?

El house lo escuchábamos cuando íbamos de fiesta, pero nunca fue un género que llegamos a venerar. Nos gustaba más la electrónica del sello Warp, Autechre, Boards of Canada, The sabres of paradise, Seefel, Plone… y otros artistas como Orbital, Mouse on Mars, Lemon Jelly, DJ Shadow, Dj Crash,The Chemical Brothers…



Estando ahora mismo en producciones tan variadas, nos preguntamos qué esperar de vuestro concierto en Moby Dick. ¿Venís con Pamela Rodríguez, imaginamos, pero habrá partes que serán más como una sesión? ¿Algo que podáis avanzar? ¿Habrá guitarras sobre el escenario o van secuenciadas?

Vamos con Pamela y estamos presentando nuestro disco de colaboraciones con artistas de Latinoamérica, ‘Alianza Atlántica’. Haremos un repaso por las canciones del EP y del álbum, y quizá alguna también de los discos instrumentales. En esencia, será un concierto de pop electrónico con guitarras. Además de Pamela, es muy posible que esté también Nico, de Kanaku y el tigre, cantando la canción del disco en la que participa, ‘Estática en el canal’.

En mi cabeza al menos es el rollo electropop de los temas con Pedrina, sobre todo ‘Cenizas en el piso’, el que mejor os sienta. Después me sorprende ver que esta canción no está entre vuestros temas más escuchados, siquiera, cuando era un tiro. Entre las colaboraciones con artistas de distintos países, vuestro trabajo con Los Planetas… ¿Qué tipo de público tienen Los Pilotos?

Nunca sabes cómo van a funcionar las canciones, nosotros pensábamos también que ‘Cenizas en el piso’era el tema con más potencial. De todas formas, las cifras de escuchas de las plataformas de streaming no se pueden tomar como una verdad absoluta. Si consigues que una canción tuya entre en una lista potente, obviamente va a tener muchas escuchas, pero esas listas están sonando en muchos sitios dónde a veces pasan desapercibidas, pero van contabilizando. No se corresponden con escuchas reales o conscientes, como sería la de una persona que entra a tu perfil ex profeso a escuchar una o varias de tus canciones.

Nuestro público es el mejor que se puede tener, gente guapa e inteligente con muy buen gusto para las bellas artes