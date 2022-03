Calvin Harris vuelve: el productor anticipa la llegada de ‘Funk Wav Bounces Vol. 2’

Calvin Harris vuelve. Y lo hace con la segunda parte de su aclamado disco de 2017 ‘Funk Wav Bounces Vol. 1‘, en el que el productor escocés reunió a estrellas como Frank Ocean, Nicki Minaj, Katy Perry o Travis Scott en torno a los ritmos del post-disco y el «bounce» de los años 80, y con el que logró hits de escuchas multimillonarias como ‘Slide’ o ‘Feels’.

Parco en palabras, las suficientes para disipar cualquier duda en torno a su regreso oficial, Calvin ha colgado una imagen nueva de él en redes, en la que viste una camiseta veraniega decorada con la imagen de un sol, como el que salía (o se ponía) en aquel disco, y ha acompañado la imagen con la leyenda «FWBV2», que no es otra cosa que las siglas de ‘Funk Wav Bounces Vol. 2’.

El post se puede considerar la confirmación de la confirmación, porque ya el pasado 3 de marzo, Calvin publicó en Twitter un mensaje en el que expresaba que el «volumen 2 va a ser una locura», por lo que confirmaba que el disco, por lo menos, está en el horno. Algo que nunca estuvo tan claro: en 2021, el productor llegó a declarar que deseaba alejarse de su sonido y que no veía necesidad de publicar una segunda parte cuando «los americanos aún están descubriendo la primera». Parece que ha cambiado de opinión o que sus palabras eran una tapadera para disimular que el álbum se encontraba en proceso de creación.





La «locura» que pueda llegar a ser ‘Funk Wav Bounces Vol. 2’ quedará representada en un tracklist que presumiblemente volverá a contar con multitud de estrellas. Una de ellas que se sabe a ciencia cierta ha trabajado recientemente con Calvin es Charlie Puth, quien ha sido una de las personas que han comentado la publicación de Calvin con un simpático emoticono que expresa una mirada cómplice, dando a entender que la «canción increíble» que han compuesto juntos formará parte de este proyecto.

Calvin ya había allanado el terreno para su verdadero «comeback» con el lanzamiento de un nuevo single junto al británico Tom Grennan, un ‘By Your Side‘ decepcionante que puede o no haber sido el primer adelanto de este proyecto sin que nadie lo supiera.

Lejos de haber desaparecido del mapa en estos años, Calvin no ha dejado de publicar nueva música a través de su proyecto de house Love Generator, y en los últimos meses ha sido posible escuchar nuevas producciones como ‘Lonely’, ‘Rollercoaster’, ‘We Can Come Together o ‘Live without Your Love’.