Luna Valle publicaba el pasado mes la cuarta canción camino a su álbum de debut, una ‘Tardas mucho en contestar’ que pasaba por Sesión de Control y que desde entonces nos ha conquistado por sus efectos electrónicos y por su adicción a WhatsApp. Es hoy nuestra «Canción del Día». Hablamos con la artista sobre el tema y no hay mayor misterio sobre su trasfondo, pues la compuso en muy pocos minutos. «‘Tardas Mucho En Contestar’ surge como casi todas mis canciones con alguna situación, algún sentimiento o alguna emoción. Normalmente son mis relaciones afectivas con chicos que me gustan. Esta canción habla de un chico con el que estuve casi un año hablando, pero nunca pasaba nada. En ese momento yo estaba muy enganchada y esta persona tarda mogollón en contestar. La creación de esta canción fue muy rápida. Ahora estoy en un momento en el que tardo más y las reflexiono más, pero antes en cinco o seis minutos podía tener una canción terminada. Lo cual puede ser guay, pero también puede no serlo».

El tema tiene un punto cómico y autoparódico: «Para nada siento esta canción como un drama, sino todo lo contrario, como muy bien habéis dicho vosotras, es una canción muy cómica y muy autoparódica, totalmente. Tengo canciones muy dramáticas. Ahora estoy en un punto donde todo lo que escribo es bastante dramático y bastante triste y lo interpreto de una manera bastante… tristona y bajonera. Pero desde luego esta canción es muy autoparódica. Todo lo de: «¡Ayuda, Ayuda!» es una especie de parodia en plan «que alguien me ayude porque a mí se me está yendo la pinza». Las capas de producción añaden un punto divertido y gracioso sumando en la carrera del divertimento.

Respecto a la producción indica: «Suso y Tórtel son increíbles, y las producciones siempre tienen mogollón de capas y de curiosidades, por ejemplo hay un momento que suena algo muy divertido que es Tórtel silbando, en la segunda estrofa, o cuando está terminando la canción que suena de fondo «24 horas», porque me equivoqué, y se oye «24 horas», que Suso copió y le puso un efecto. Si te fijas y la escuchas, tiene mogollón de capas muy divertidas».

Además, el tema referencia la película ‘Frances Ha‘: «Es una película que me fascina, es una de mis películas favoritas, me gusta tanto la peli porque Greta Gerwig y Noah son una pareja afectiva, sexoafectiva, que crea algo junta, una peli que me emociona total y profundamente, que habla de una manera preciosa sobre hacerse mayor. Sale en este tema porque aunque el tema tenga un toque muy cómico y muy irónico, al final estoy hablando de querer a alguien, de querer estar con alguien, aunque desde un punto súper irónico. ‘Frances Ha’ tiene una escena que me fascina: ese momento que estás en una habitación de una fiesta, con la persona que te gusta, y os miráis a los ojos. Me parece algo tan profundo, tan bonito, me parece tan sencillo y a la vez tan sumamente interesante e inteligente, toda la imaginación a la que te puede llevar… También hay algo que me mola mucho de la intimidad y el espacio que crean dos personas que se quieren. Ahí hay un punto íntimo, que nadie nunca va a llegar a comprender, que es muy guay para mí».

Algún día espero dejar de hablar de chicos

‘Tardas mucho en contestar’ está también conectada con otra de las canciones de Luna Valle, ‘La mejor canción jamás…’, que ya hablaba de mensajes. «Todas las canciones están relacionadas con la edición del disco, sí. No es algo que esté haciendo adrede pero me parece que sí. Todas las canciones hablan de un momento en mi vida y un momento con una persona. Entonces, pensé en llamar al disco ‘Tonterías masculinas’, pero no lo llamaré así, ¡no os preocupéis! Siempre hablo desde la misma inquietud o desde el mismo punto. Espero algún día cambiar de tema, esto lo digo mucho pero lo digo en serio. ¡Algún día espero dejar de hablar de chicos! Sinceramente, espero que la adolescencia se me pase y dejar de hablar de chicos. Pero bueno, sí, está ahí. Desde luego hay un tema común que es lo que me inquieta y me lleva a escribir canciones. O al menos el tema con el que más cómoda me siento escribiendo canciones».