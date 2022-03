‘Hit de Ayer’ no tiene demasiado que contar sobre esta canción antibélica del padre de Rufus Wainwright: su letra habla por sí sola con gran elocuencia. Aun así, un poco de contexto: ‘Pretty Good Day’ es la pieza que cierra el disco de Loudon Wainwright III ‘Social Studies’ (1999), una curiosa recopilación de piezas encargadas por la radio pública estadounidense (NPR) al cantautor a lo largo de la década de los 90. En ellas Loudon usaba el medio de la canción para hacer comentario político y de la actualidad, y no tanto canción protesta. De las 15 canciones sólo algunas se llegaron a emitir en la emisora, muy probablemente debido a sus letras.

Para un artista cuyos discos suelen ser principalmente autobiográficos, se trataba de un interesante experimento para el que sin embargo venía en cierto modo preparado: su padre fue columnista y editor de la revista LIFE durante años. Los temas tratados en el álbum incluían el caso de O.J. Simpson, la patinadora Tonya Harding, el regreso de los Beatles con la psicofonía de John Lennon en ‘Free as a Bird’ o el célebre ‘efecto 2000’ (Y2K). Canciones casi todas con indudable gracia por obra del humor negro e ingenioso de Wainwright, pero a la vez condenadas a pasar de moda una vez las noticias tratadas se iban esfumando de las primeras planas. Ni siquiera la austera producción de los míticos Joe Boyd y John Wood (Nick Drake, Pink Floyd) conseguiría inyectar en la mayoría de ellas unas gotas de posteridad por culpa de ese lastre temático.

Por eso ‘Pretty Good Day’ destaca como un absoluto diamante en ‘Social Studies’: por un lado las guerras desgraciadamente nunca desaparecen de la actualidad, pero además Loudon la escribió con un punto de vista suficientemente general para no adscribirla a ninguna época en particular. Eso, o simplemente la verdad es que todos los conflictos armados se parecen demasiado entre sí. Sea como fuere, sobre la base de tan sólo cuatro acordes, Wainwright acierta brillantemente al retratarla como algo terriblemente simple: la destrucción de lo cotidiano. ‘Pretty Good Day’ es, en su sencillez, aplastante. Y Wainwright la canta con desarmante honestidad. Pero como decía al principio, dejemos que la letra hable por sí misma:

“He dormido toda la noche seguida, hasta el amanecer / he pulsado un interruptor y la luz se ha encendido / He salido de la cama y me he puesto algo de ropa / De momento está siendo un día bastante bueno / He abierto el grifo, había agua fría y caliente / Me he puesto el abrigo para ir a la tienda / He salido a la calle y no me han disparado / De momento está siendo un día bastante bueno / No he oído sirenas ni explosiones / Esos grandes cañones no han asesinado a nadie / No había tanques de las Naciones Unidas, no he visto ni uno / De momento está siendo un día bastante bueno / Ningún francotirador en las ventanas mirando a la calle / Ni gente en estado de pánico corriendo asustada por la calle / No he visto ningún cuerpo sin brazos, piernas o pies / Está siendo un día bastante bueno”.



“Había plasma, vendajes y electricidad / Comida, madera y agua; y en el aire no había humo / Ningún reportero de televisión / Se me ha hecho tan raro estar en casa / Nadie tenía miedo ni frío, o estaba herido o hambriento / Y los niños y niñas parecían normales, no parecían viejos / De momento está siendo un día bastante bueno / Caminé por un parque, y ¡no lo creerías! Allí en el parque quedaban algunos árboles / Y en algunas ramas había unas pocas hojas / He dormido toda la noche seguida, hasta el amanecer / he pulsado un interruptor y la luz se ha encendido / He anotado mi sueño, he escrito esta canción / De momento está siendo un día bastante bueno”.

