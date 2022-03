El físico importa a una ‘Motomami’: póster, letras en inglés y dedicatorias

Rosalía aparece desnuda pero ligeramente customizada en la portada de ‘Motomami‘, así que decir que una buena dirección artística le importa es hasta redundante. Todos recordamos que la edición física de ‘El mal querer’ era espectacular, por algo vendió 200.000 copias solo en España, y ‘MOTOMAMI’ lo va a intentar por varias vías.

En primer lugar, el vinilo está ya en tiendas con una distribución de copias tamaño Adele. No, no va a salir dentro de 4 meses, lo que nos hace pensar dados los atascos en las fábricas de vinilos que ‘MOTOMAMI’ lleva terminado mucho, mucho tiempo. En segundo lugar, es de un rojo translúcido que no parece haber afectado a la calidad del sonido (demasiadas veces hemos comprobado cómo los vinilos de colores presentan un sonido horrible). En tercer lugar, el disco contiene un póster gigante de doble cara (por un lado, la portada; por otro, Rosalía en plan cierva). Y por último, está el libreto, que de nuevo ha sido de lo más generoso.

Además de diversas fotos de corte sexy en honor a ‘HENTAÏ’, la canción más sexual de Rosalía, vienen las letras. Sin temer esas múltiples polémicas a que se han enfrentado, las letras han sido traducidas al inglés: aparecen en los 2 idiomas. Curiosamente, a veces es más fácil comprender qué quiere decir Rosalía leyendo los textos en inglés y no en castellano. «Te la tengo con Roleta» resulta que es «I got her a Rolex».

Otras, es un divertimento comprobar cómo se ha traducido algo al inglés. «Yo no tuve que hacer naíta que yo no quisiera» de ‘Bulerías’ se transforma en «I didn’t hafta do nuthin’ I didn’t want to».

Y luego están los agradecimientos. El disco es parco en créditos, pero no en agradecimientos, comenzando por Dios, subrayado. De hecho, en El Hormiguero le preguntaron a Rosalía si creía en Dios dadas las letras del álbum y su respuesta fue «pues claro». Después, hay palabras de agradecimiento para su pareja Rauw Alejandro, para Burial «por hacer la música oscura más bonita que existe», para James Blake, para Pharrell por los paseos en bici, y para su familia, destacando el número de posiciones que ha bajado El Guincho, que tiene menos protagonismo en este disco. Aún sale, al menos, eso sí («cuando hacemos música juntos hay fireworks»). Disponible en Amazon, y en tu tienda de discos favorita.