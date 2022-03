¿Puede ser 6orka la nueva revelación del hyperpop nacional?

6orka es el nombre artístico de un músico emergente vasco. El artista ofrece una versión del pop futurista que llama la atención por sus duras bases, divertidas melodías y la voz tratada en plan hyperpop recordando a Arca, SOPHIE o PUTOCHINOMARICON.

Hasta la fecha 6orka ha publicado 6 singles, entre los que destaca ‘Te aburro’, en especial un remix junto a Algo que acaricia la versión original desde las nubes. ‘Te aburro – Remix’ se distancia de la producción dominante en el resto de sus canciones, pero en su último single ‘PEDESTAL’, 6orka vuelve a la estética más futurista para reivindicar su amor propio. La canción empieza como una apisonadora y termina con unos susurros, y en ese viaje el cantante consigue salir de una relación en la que no aguanta más para quererse a sí mismo: “Por una vez siento que mi vida yo controlo. I feel like I’m flying for the first time in a long time (Siento como si volara por primera vez en mucho tiempo)”.

Las letras de 6orka son sinceras y generacionales. Es fácil recordar la sensación de dormir con un amigo o con alguien especial en una cama de 90 en la que es inviable moverse, como canta en ‘por la noche’, o empatizar con la frase “aunque me sienta muy vacío este verano hoy es mi cumple” de ‘hoy es mi cumple’. De hecho, esta canción cuenta con una melodía que no tiene nada que envidiar a Charli XCX o a Dorian Electra. De momento, el hyperpop y el PC Music están a salvo con 6orka en nuestro país.







