Al fin, después de casi 20 años en esto del periodismo musical, alguien me convoca a una entrevista en la Torre de Madrid, donde Iván Zulueta tuvo un apartamento en los 90. Se trata de Franz Ferdinand. No pasamos del hall principal, quizá porque el grupo llega unos minutos tarde después de comer y ahí es donde aguardo, pero la sensación de estar viviendo en otro tiempo que desde luego no es 2022 permanece en el aire. Foto: David Edwards.

Alex Kapranos afronta la conversación en solitario hasta que Bob Hardy (bajista) aparece a la mitad, pero es Kapranos el más dispuesto a hablar, el más divertido, el mejor conversador y también al que mejor entiendo dado el severo aprisionamiento de Hardy detrás de una mascarilla FFP2. Franz Ferdinand, que actúan el 25 de octubre en Barcelona, el 26 en Madrid y el 27 en Bilbao, están presentando un recopilatorio llamado ‘Hits to the Head’ que cuenta con un libreto muy currado, lo que nos permite hablar de temas de otro tiempo (o no), como la supervivencia del rock de guitarras, de la pertinencia de los «greatest hits» en la era playlist y hasta de Eurovisión.

- Publicidad -

Cada vez que un artista saca un recopilatorio, me pregunto qué sentirá mirando a su pasado. ¿Qué te ha sorprendido más encontrarte al repasar estos años?

A: «No escucho las canciones tras grabarlas, se expanden por el mundo y yo paso a lo siguiente. Es la gente la que las escucha. Recuerdo haber tocado estas canciones en el estudio y lo que he venido pensando es que hay una gran cohesión en nuestra carrera. Parece que todas las canciones pertenecen al mismo disco y eso no pasa siempre con las recopilatorios de los grupos (risas) «Sorprender» no sé si es la palabra, pero me alegra mucho ser consciente de eso, sienta bien».

Pero hay cosas diferentes, tampoco es como que no hayáis evolucionado nada, ¿no?

A: «También son diferentes, sí. «Right Words» es muy diferente a «So Much Better», pero se nota que son discos de la misma banda. No me gusta mirar atrás (risas). Entiendo por qué lo hace la gente. Este disco no es para mí, es para la gente. Como artista me gusta mirar al futuro. Me gusta tocar las viejas canciones en vivo, pero a la hora de escribir y grabar, es otra cosa. Sí es importante recordar de dónde vienes para comprender dónde estás. Es como cuando en una montaña buscas el camino correcto. Te paras, miras dónde está el río, y piensas «no puedo ir mucho hacia el este»».

- Publicidad -

¿Es vuestro primer recopilatorio? He visto alguno en Discogs.

A: «No fuimos nosotros. Alguien habrá hecho algún bootleg».

Cuando vi que habíais hecho un tema llamado ‘Curious’, pensé que sería «Michael 2» (NdE: su himno gay). Pero en verdad es un tema sobre el futuro.

A: «Sí. Lo mejor del futuro es que no lo conoces, es una sorpresa (risas). Lo que me excita del futuro es la sorpresa, escribir una canción nueva, tener ese momento, me gusta que me sorprenda la vida, no repetir patrones».

¿Es una canción sobre la música en sí?

A: «No, es sobre empezar una relación romántica, como cuando en las películas salen esos flashes de la vida antes de morir. Es sobre conocer a alguien, enamorarte y tener un flashforward sobre esa relación, sobre la pasión de enamorarte, sobre lo que deparará la rutina, tener la curiosidad de «¿me querrás?». Puede ser una metáfora sobre la música también, claro. Sobre tener la misma curiosidad: te encanto cuando me oyes por primera vez, ¿pero me querrás en 20 años cuando escuches mi música?».

Algunas de tus últimas letras van sobre la vida y la muerte.

A: «Siempre he escrito cosas así».

«Estoy obsesionado con el giro oscuro del romance, en lugar del obvio de enamorarse»

¿Has cambiado como persona en estos 3 o 4 últimos años de pandemia?

A: «Nos ha afectado a todos, ¿no? Como artista soy el mismo. ‘Darts of Pleasure’ era sobre lo mismo, y la escribí mucho antes de Franz Ferdinand. Estoy obsesionado con el giro oscuro del romance, en lugar del obvio de enamorarse. Eso no ha cambiado. La pandemia me afecta en que me ha hecho apreciar lo que es estar sobre el escenario. Es muy obvio decirlo pero es verdad. Hicimos el primer show hace poco y me he dado cuenta de que había dado todo esto por hecho».



¿Nunca fuisteis la típica banda que termina odiando hacer giras?

Bob: «Son 2 cosas diferentes: una cosa es el trabajo que da la logística de viajar y demás, pero estar en el escenario nunca me ha aburrido. No me aburro de los conciertos».

¿Alguna vez pensasteis que el directo no volvería? Porque primero iba a ser una quincena, luego meses, luego un año, luego dos…

A: «No, mirando la historia de las pandemias, duran 3 años y se van. Quizá fui naíf, pero no. Eso sí, no sabía cuánto tiempo sería esta».

«Muchas bandas se han destruido a causa de la pandemia»

Franz Ferdinand tienen buena posición en la industria para volver cuando queráis, pero ¿y los grupos pequeños? Siempre habéis estado muy involucrados con la escena de Glasgow.

A: «Totalmente, ha sido terrible. He producido a un grupo llamado Los Bitchos. En 2019, 2020… iban a empezar, iba a ser su año y les ha llevado 2 años poder publicar, me siento horrible por ellos. Muchas bandas se han destruido a causa de la pandemia».

¿Qué habéis hecho este tiempo a nivel leer, ver series, os habéis sentido creativos…?

B: «Normalmente leo mucho, pero he paseado, hecho fotos…»

A: «Al principio muchas cosas en el jardín, porque era algo físico, me sentó muy bien. También construí un estudio, y me refiero al trabajo físico que conlleva. En el segundo confinamiento ya sí escribí mucho».

¿Material por salir?

A: «Los dos canciones de este disco y otras también».

Franz Ferdinand siempre han sido rock y también electrónica. ¿Qué opináis de que Eurovisión haya hecho volver al rock a la palestra? No lo vi venir, la verdad. O no sé si Måneskin os parecen rock.

A: «Sí, claro que Måneskin son una gran banda de rock, desmesurada y despampanante. Fue enorme ver el contraste entre ellos y el representante británico (NdE: James Newman), lo siento por él, pero era una aburrida canción creada con ordenador, y salió con un puto anorak. Pensé: «representas todo lo aburrido de la música pop»».

La percepción es que UK no se toma Eurovisión en serio.

A: «Se han vuelto muy arrogantes en cuanto a Eurovisión. Odio esa actitud».

¿Nunca pensasteis que el rock había muerto, con toda la eclosión dance, reggaeton, trap…?

A: «Mucha gente que conozco, mis mejores amigos, piensan así. Y yo les digo: «sois unos putos idiotas, por supuesto que no ha muerto». Solo está muerto cuando nadie hace nada nuevo, pero hay cosas fabulosas. Mira a Wet Leg».

B: «Son ciclos, que van volviendo».

A: «Cuando nosotros empezamos, también decían que estaba muerto».

Mi sensación es que es difícil para una banda de rock ahora mismo ser cabezas de cartel. Fontaines DC me encantan, pero ya no son top 1 por un mes como Oasis, no venden 4 millones de sus discos como vosotros.

A: «Me encantan. Pero es como The Fall, nunca ibas a ver a una banda así de cabeza de cartel. Nosotros siempre hemos querido tocar canciones muy directas que llegaran. Fontaines DC son muy buenos, pero no creo que busquen eso, es una cosa diferente. Wet Leg hacen cosas más directas».

Las entrevisto mañana.

A: «Diles hola, que hemos hecho una sesión de fotos juntos».

¿Qué esperáis del futuro de la música?

A: «Imagino que habrá más deseo por las bandas, por cosas menos procesadas y menos ordenador. Veo en el underground en Londres y Glasgow que la gente no quiere ver más ordenadores, sino que les gusta ver cosas de punk rock. Esto lleva en el underground un par de años y llegará al mainstream tarde o temprano».

«No nos sentimos una banda británica, sino internacional»

Habéis pedido a un periodista francés de Les InRocks que os escriba el texto del recopilatorio. ¿Y eso?

A: «Nos apetecía porque es otra perspectiva, podría haber sido un español o un argentino o un sueco. Nos gusta JD pero es también porque no nos sentimos una banda británica, sino internacional, pertenecemos a todo el mundo. Nuestro deseo no era ser Brit Pop sino un grupo mundial».

De hecho hacéis estas portadas tan rusas… (NdE: la entrevista es anterior a la guerra)

A: «El constructivismo ruso lo hemos usado un montón. Los dos primeros discos y también un poco «Right Thoughts» tenía ese punto, y el nuevo. Como que hemos creado la Plaza Franz Ferdinand (risas)».

¿Este periodista escribió algo que os sorprendiera o que desconocierais sobre vosotros mismos?

A: «Dijo cosas muy amables».

B: «Nos entrevistó, estuvo muy bien».

A: «Hizo un texto poético, romántico, me gusta».

Creo que ha sido fácil escoger las primeras canciones del recopilatorio, pero las de ‘Always Ascending’… parece más arbitrario.

A: «Hemos cogido las mejores en vivo. Íbamos a poner ‘Lazy Boy’, pero…»

B: «Era más bien como un aperitivo para el disco que un single del disco. Si el recopilatorio hubiera sido más largo… pero al final escoges 20 canciones».

Mucha gente dice que ya no tiene sentido editar recopilatorios.

A: «Se equivocan (interrumpe). Es por lo de las playlists, ¿no? No hay playlists en doble vinilo. Es una playlist compilada con la banda, nuestra elección es la buena (risas)».

«El CD suena mejor que el vinilo pero no se lo digas a nadie»

Se habla mucho de la vuelta del vinilo, pero a mí lo que me sorprende es la de CD’s que aún se venden. ¿Vosotros compráis?

A: «No. Instalé un reproductor de CD hace un tiempo, porque tengo un coche viejo que dejé a mi novia de entonces cuando estaba aprendiendo a conducir y comprábamos CD’s para ponerlos en el coche. Me di cuenta de que tenía miles de cd’s. Instalé el reproductor y me gusta el proceso. Suena mejor que los MP3, de hecho suena mejor que el vinilo pero no se lo digas a nadie».

B: «Es una cuestión generacional, tengo una cantidad enorme de CD’s».

ABBA vendieron 200.000 cd’s en Reino Unido como en una semana. Yo no daba crédito. ¿Quién es esa gente?

B: «Gente mayor».

A: «Mi abuela, creo que mi madre también. Bueno, no…»

Habéis hecho un vídeo con coreografía…

A: «Nos llevó media hora»

¿De verdad?

A: «Noooo» (risas)

B: «Fue divertido, nos comprometimos mucho y lo pasamos tan bien… Fue como un desafío para nosotros, nos mirábamos los unos a los otros y no nos lo creíamos: moló un montón».

A: «Es una manera de poner a prueba a un grupo, porque si una persona no lo hace bien o no queda bien, el todo es un desastre, pero como todo el mundo se entregó…»

B: «No estábamos seguros de si podríamos sacarlo adelante, la verdad, nos sentamos en una mesa como 2 horas hablándolo para ver si iba a estar bien, no daba vergüenza… Y al día siguiente o al otro ya lo hicimos y bien. Estábamos coordinados. Le preguntamos a Audrey (nueva miembro) si bailaba y dijo: «la verdad que no» (risas) Pero lo hizo muy bien, está muy coordinada».

A: «Me gusta el entusiasmo de Audrey, para ir de gira, tocar en Madrid, es todo tan nuevo otra vez que deberíamos sentirnos plenos, y así es».



Para mí el humor siempre ha estado en Franz Ferdinand, no es este un vídeo que hubieran hecho Oasis.

A: «No creo que bailen muy bien» (risas)

B: «Pero sí eran divertidos, solo que no en cuanto a su música. Me gusta la música divertida, me gustan los artistas inteligentes».

¿Qué esperamos del futuro, en dirección artística, producción…?

A: «Estamos trabajando en nuevos temas, hay unas 8 canciones, pero no sabemos si estarán en un disco próximo o saldrán de otra manera. Las últimas 2 las hemos hecho con Stuart Price, y estuvieron bien, podríamos trabajar más en esa línea. Hay diferentes sonidos, un par de sorpresas, y ahora debatiendo si metemos grandes arreglos de orquesta».

¿E iréis tocando material nuevo en conciertos, como antes de ‘Always Ascending’?

B: «Veremos, este tour tiene el concepto de greatest hits».

A: «Estaremos tocando en octubre, noviembre… queda mucho, quizá saquemos alguna canción antes».