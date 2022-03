Morrissey anuncia residencia en Las Vegas con teaser de un nuevo tema

Este verano, Morrissey hará una parada en Las Vegas para sumarse a los artistas que eligen esta ciudad como residencia temporal, y dará cinco conciertos en el Colosseum at Caesars Palace entre el 1 y el 9 de julio para presentar su show ‘Viva Moz Vegas’. El vídeo promocional de la residencia en Las Vegas no ha pasado desapercibido para los fans, que han reconocido una nueva canción que se usa como sonido del vídeo, y todo apunta a que se trata de ‘I am Veronica’.

Un comunicado describe ‘Viva Moz Vegas’ como “una íntima y estimulante inmersión en la extensa carrera de Morrissey, desde sus primeros días hasta el nuevo álbum”. El álbum al que se refiere es ‘Bonfire Of Teenagers’, el primer disco que prepara Morrissey tras terminar su contrato con la discográfica BMG Records. El cantante ha realizado el CD por su cuenta, sin firmar con ningún sello, y está a la espera de venderlo “al mejor (o peor) postor”, como dice en su web.

- Publicidad -

El futuro álbum está formado por once nuevas canciones entre las que se encuentra ‘I am Veronica’. El vídeo promocional de su residencia de Las Vegas está acompañado por unos segundos de una canción inédita, y muchos de los comentarios en su fan page Morrissey-solo aseguran que el fragmento pertenece a ‘I am Veronica’. Si lo es, será una canción con guitarra muy alegre que recuerda a la música de su mítico grupo The Smiths.

🎰 VIVA MOZ VEGAS 🎰 Morrissey (@officialmoz) announces five new dates for his not-to-be-missed, sure-to-be-life-changing residency @CaesarsPalace from July 1st thru 9th! 🎟️ On sale Fri, March 25th at 10am PT:https://t.co/Fh8q30DqVC pic.twitter.com/GkI7PScXqi — The Colosseum (@ColosseumatCP) March 21, 2022

- Publicidad -