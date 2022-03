Paulo Londra triunfa ya con ‘Plan A’… ¿que debería haber sido plan B?

Paulo Londra ha publicado en la noche del miércoles al jueves su primer single después de tres años. El artista argentino pone fin así a la batalla legal que le ha enfrentado a su antigua discográfica desde finales de 2019, y reanuda oficialmente su carrera en el que representa uno de los «comebacks» más importantes de 2022, si atendemos a las cifras que acumula en las plataformas de streaming.

Es ahí donde ‘Plan A’, su nuevo single, empieza ya a dar sus primeros frutos: el vídeo se ha colocado directamente en el número 1 de Youtube España y el tema en cuestión aparece ya entre los 30 más escuchados de Spotify España cuando todavía no han pasado 24 horas desde su estreno. Vinilo Negro informa que es el «debut más rápido de la historia del streaming español».

Además, Londra no vuelve a la palestra con otro temita de trap como los que ha publicado en el pasado, sino que se suma a la moda guitarrera que tanto se estila últimamente entre los artistas asociados al reggaetón o al trap. J Balvin hace muy poco, Bad Bunny o Mau y Ricky han sido algunos de los artistas que han explorado este sonido recientemente.



‘Plan A’ engaña al principio con una intro que suena inspirada en el hip-hop dosmilero, por la que ya emergen unas pesadas guitarras eléctricas que avisan de lo que está por venir. Segundos después, ‘Plan A’ coge carrerilla y se transforma en una canción de punk-rock pura y dura, que melódicamente tira más hacia el emo, como manda la moda actual.

A favor de ‘Plan A’ hay que decir que sorprende por su sonido. En contra no se puede pasar por alto que Londra está lejos de ser el vocalista más convincente en este registro. Es difícil no encogerse de incomodidad al escucharle cantar la melodía tan a pleno pulmón. Pero nada mejor en el arte que expresar lo que cada uno tiene dentro, guste o no.