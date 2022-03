Esta noche se ha emitido el esperado episodio de ‘Encuentros inesperados‘ que reunía a dos personajes públicos aparentemente tan dispares como Esperanza Aguirre y Mala Rodríguez. El programa de laSexta organizó una conversación entre ellas dos junto a la escritora Luz Sánchez Mellado, la cómica Carolina Iglesias y la propia presentadora Mamen Mendizábal, que versó sobre feminismo.

Nada más comenzar el programa se mostró el encuentro entre la política del Partido Popular y la cantante, y la propia Mala Rodríguez bromeaba sobre el «morbo» que se había creado por verlas juntas. Avanzaba que tenían puntos en común, y así fue. No solo en el reconocimiento de que las dos son «un poquito malas» sino en cuanto a muchos otros puntos de vista.

Mala Rodríguez comenzó fuerte afirmando que “Las artistas somos putas de entrada”. Cuando el programa mostró una conocida foto posada de Soraya Sáenz de Santamaría, Esperanza Aguirre comentó que estaba segura de que el fotógrafo la había obligado a adoptar esa forzada posición. La Mala comulgó, indicando que en muchas ocasiones los fotógrafos la invitaban «a poner cara de mala» y que incluso una vez en El País le pidieron que se subiera a una mesa. «¿Tú a Serrat le dirías esto?», fue su respuesta.

Mala Rodríguez explicó que en principio, cuando empezó a rapear, no querían que la vieran como mujer, por lo que vestía ropa más holgada. «Al despertarme fui disfrutando de todo eso sin que fuera algo malo. No entendía por qué había un estigma con eso», explicaba en referencia a su última etapa, más sexualizada. El momento más controvertido de la charla se produjo cuando la cantante afirmó que con el tiempo «lo único que ha cambiado es que antes usaban a las mujeres para sacar beneficios de sus cuerpos y ahora somos nosotras nuestras propias proxenetas. Esto (mi cuerpo) es una mercancía». El resto de la mesa quedaba por primera vez en silencio sepulcral y ella se explicaba: «Antes se aprovechaban de las mujeres. Ahora nos explotamos a nosotras mismas. Somos conscientes del capital erótico».

Cuando Luz Sánchez Mellado preguntó: «Entonces, ¿tenemos que estar buenas o ser físicas nucleares?», Mala Rodríguez argumentaba que para triunfar en el mundo del pop, hay que estar buena. «Dime una tía que no esté buena, que se dedique a esto. Muy pocas. Porque exista una Adele, no me puedes decir que todas las cantantes gordas tienen éxito». Esperanza Aguirre fue de las pocas que le tiró un cable: “Habrá cantantes feas pero será la excepción». Además, preguntó: «¿Proxeneta es la persona que cobra por los servicios de una prostituta? Además, la obliga a hacerlo». Rodríguez responde: «Sí, lo has entendido mejor que todas. Has pronunciado una palabra clave, que es «obligar». ¿Tú crees que yo no prefiero estar en el sofá de mi casa, con mi bigote, un moño y mirando una película con mi hija?».

En otro punto de la entrevista Esperanza Aguirre y Mala Rodríguez concuerdan también que no está bien que una adolescente vaya al colegio en shorts, con poca ropa, y parecen estar también de acuerdo en cierto enfoque del feminismo. Esperanza Aguirre se reconoce feminista pero discrepa con lo que se entiende ahora por feminista, recurriendo al modelo clásico de Lidia Falcón. Mala Rodríguez afirma, sin que se ahonde en el tema: «Aquí podría haber un tío que dijese “yo soy mujer también”».