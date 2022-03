Doja Cat se encuentra de gira por América Latina y su paso por Paraguay ha sido casi tan accidentado como el de Miley Cyrus. La autora de ‘Planet Her‘ no ha podido tocar en el país debido al mal tiempo, pero además ha vivido un encontronazo con sus fans paraguayos, a raíz de no haber salido a encontrarse con ellos cuando la esperaban a la puerta del hotel en el que se hospedaba.

Un grupo de fans esperó a Doja Cat «todo el día» para conocer a la artista en Asunción, pero Doja no hizo acto de presencia. Ella defiende que «había una tormenta» y que cuando salió del hotel a la mañana siguiente, «ni un solo fan me estaba esperando». Sus fans aseguran que miente y que sí había personas esperándola al día siguiente para conocerla, bajo la lluvia. Cancelado el concierto, Doja organizó una fiesta privada en Negroni, un bar de Asunción, y supuestamente pidió que «nadie la mirase a los ojos» según varios testimonios. Cuando un tuitero saca a relucir este dato para preguntar a Doja «¿dónde está tu humildad?», la cantante no lo desmiente y responde «si tú supieras».

El comportamiento de Doja ha propiciado el acoso de sus seguidores en redes, que han desarrollado hilos en Twitter para «demostrar» que se le ha «subido la fama a la cabeza» y que es el «enemigo número 1 de Paraguay». También la acusan de xenofobia por no haber querido conocer a su público paraguayo. En otros mensajes privados la llaman directamente «mala».

Frente al bombardeo de críticas, acusaciones y reproches por parte de sus seguidores paraguayos, Doja Cat ha petado y ha asegurado que deja la música. «No estoy hecha para esto, lo dejo» han sido sus palabras exactas y «lo dejo» es ahora mismo su nombre de Twitter. Pero hay más.

Es particularmente preocupante uno de sus mensajes, en el que afirma que la música «ha muerto» para ella. «Dejo la música, tengo unas ganas que me muero de desaparecer y ya no necesito que creáis más en mí. Todo está muerto para mí, la música está muerta, y soy tonta por pensar que estoy hecha para esto. Esto es una puta pesadilla». A continuación, Doja pide a sus fans que «dejen de seguirla» en redes.

En otros mensajes, Doja afirma que «ya no me haré fotos con nadie después de esta gira» y pide perdón a sus fans brasileños por no haber ofrecido un buen concierto, pocas horas antes de la polémica vivida con sus seguidores paraguayos.