Miley Cyrus está de gira por América Latina, donde está levantando las pasiones de sus seguidores, y después de tocar en Chile o Argentina, esta noche ha partido rumbo a Paraguay. Sin embargo, la autora de ‘Plastic Hearts‘ se va a quedar con las ganas de tocar en el país.

Esta noche, la avioneta en la que viajaba Miley junto a su banda rumbo a Asunción, capital de Paraguay, ha sido impactada por un rayo tras quedar atrapada en una tormenta, y se ha visto obligada a efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Ciudad del Este. Miley ya ha abandonado Paraguay y está camino a Brasil, donde este mismo viernes concluye su gira latinoamericana.

En redes, la propia Miley ha contado el suceso y ha compartido un vídeo de la tormenta desde su ventanilla, así como una foto del impacto sufrido por la aeronave. Ha explicado que «nuestro avión quedó atrapado en una gran tormenta inesperada y fue alcanzado por un rayo», y ha aclarado que tanto ella como las personas con las que viajaba, entre las cuales se encuentran los integrantes de su banda, familiares y amigos, se encuentran sanos y salvos.

La gira ‘Attention Tour’ de Miley ha dejado más anécdotas. En Colombia, la cantante se ha visto obligada a retirarse momentáneamente del escenario para vomitar, tras encontrarse indispuesta. Sus palabras han sido: «a lo mejor me tengo que ir a potar un momento pero volveré si me prometéis que me estaréis esperando». Miley ha pedido la ayuda de sus fans para terminar una canción, porque «quiero acabar el concierto aunque me sienta como la mierda».

Miley Cyrus feels sick during her show in Colombia 🥺

‘I may have to go throw up for a second but I'll be back as long as you promise me you'll wait for me, I want to do my whole show for you even if I feel like shit, you have to help me on the next song’pic.twitter.com/P9yYSTUhcL

