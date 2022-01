Miley Cyrus estrena ‘You’ en su especial de Nochevieja con problema de vestuario incluido

Miley Cyrus, acompañada del humorista Pete Davidson, presentó ‘Miley’s New Year’s Eve Party’, un concierto en el especial de fin de año de NBC desde Miami. Este show contó con actuaciones de Saweetie, Jack Harlow, Brandi Carlile, Anitta, 24kGoldn, Kitty Ca$h y de su hermana pequeña Noah Cyrus, con la que cantó ‘Jolene’.

En esta noche tan especial, Miley aprovechó para estrenar en directo su nueva balada ‘You’. Al día siguiente compartió la actuación a través de Instagram y su post se llenó de comentarios pidiendo la canción en streaming, a lo que la artista respondió “Esta canción es tan nueva que todavía no la he grabado. Sólo quería hacer algo especial para vosotros!!”.

En este especial hubo tiempo para todo, incluso para un problema de vestuario que casi provoca que Miley se quede en topless en medio del escenario. La cantante estaba empezando a interpretar su hit ‘Party en U.S.A.’ cuando tuvo que sostener con las manos sus pechos después de que uno de los tirantes de su top se soltara. Se dio la vuelta mientras la música y los coros siguieron sonando, y tras unos segundos reapareció con una americana roja con total normalidad. “Definitivamente ahora todo el mundo me está mirando”, cantó bromeando.

Al finalizar el concierto se despidió de sus fans con las siguientes palabras “Muchas gracias a todos. El show de esta noche se trataba de ser flexible, aguantar los golpes y sacar lo mejor, incluso de las mejores circunstancias. Y esa resiliencia no debería terminar aquí. Mantengamos eso con nosotros durante el Año Nuevo”, explicó.



Miley doesn't give a shit and we love it #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/4PAbJXX8bo

— Miley Data (@datamileycyrus) January 1, 2022