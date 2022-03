Memé, la prima de Rigoberta Bandini, toma el relevo de Las Bistecs en su primer single

La prima de Rigoberta Bandini ya no es sólo su prima, sino que ahora es Memé. De nombre original Belén Barenys, Memé acompañó a Rigoberta en su actuación del Benidorm Fest y su cara es bien conocida para los que hayamos visto esa actuación. Además, también ayuda a su prima haciendo las segundas voces y los coros en las grabaciones. Ahora, Memé da un paso adelante y estrena su primer single ‘La Contraseña del Gmail’ con humor al estilo Las Bistecs.

La canción habla de problemas muy serios y vigentes que puede sufrir cualquier adolescente a día de hoy, pero Memé lo transforma en la mayor mamarrachada para “poder bailar nuestras propias mierdas”, como explica en una entrevista de Catalunya Radio. No es fácil determinar el estilo de la canción, pero tampoco es necesario ni es lo importante. ‘La Contraseña del Gmail’ mezcla pop, hyperpop, rap y una parte más melancólica donde ella misma dice “Este es el momento triste de la canción en el que digo anything I want”. La frase top es “Deja de violarme, que quiero matarme, que tu polla fea ya no la voy a olvidar”.

El videoclip está grabado en Barcelona, y se puede decir que la ciudad condal no se acordaba de semejante espectáculo desde el ‘Loca’ de Shakira. Memé y sus amigas intentan relativizar sus problemas bailando y comportándose como a ellas les viene en gana: un disfraz de Spiderman con alegría en la ingle, movimientos compulsivos, caras totalmente sinceras y exageradas, y una capa con un gran “A.C.A.B. y referencias a su prima”.



