‘Candy’ es el 8º top 1 de Rosalía en JNSP y puede ser el hit inesperado de ‘MOTOMAMI’

‘Candy’ es el 8º número 1 de Rosalía en JENESAISPOP tras ‘Malamente’, ‘Pienso en tu mirá’, ‘Di mi nombre’, ‘Aute Cuture’, ‘Dancing in the Park’, ‘La fama’ y ‘Saoko’. Hay quien dirá que cualquier cosa editada por la cantante llega a la cima de nuestra humilde lista, pero hay que recordar que algunos temas no han conseguido ese número 1 por aquí, como fue el caso de ‘Con altura’. A través de una encuesta a través de Twitter, fuisteis vosotros quienes esta vez seleccionasteis ‘Candy’ frente a otros singles de ‘MOTOMAMI‘ como ‘Hentai’ y ‘Chicken Teriyaki’. Y ojo porque ‘Candy’ puede ser también en el «mundo real» el mayor éxito del disco tras ‘La Fama’ con The Weeknd: ha sido número 1 en Spotify España y resiste muy bien una semana después de su lanzamiento, mucho mejor que ‘Saoko’, ‘Chicken Teriyaki’ y ‘Hentai’. Además, continúa en la playlist Today’s Top Hits una semana más.

Volviendo a nuestro pequeño top 40, solo encontramos 3 entradas más aparte de ‘Candy’. Eso sí, van todas directas al top 10: son lo nuevo de Pshycotic Beats, lo nuevo de Arcade Fire y lo nuevo de Julieta Venegas.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

