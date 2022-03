Miley Cyrus anuncia su primer álbum en vivo ‘ATTENTION’

Miley Cyrus ha revolucionado a sus fans con un “Live album” sorpresa que saldrá este mismo viernes 1 de abril. ‘ATTENTION: MILEY LIVE’ será el primer disco en vivo grabado por la cantante. Miley ha escrito en sus redes sociales:

“¡Mis fans me han pedido un álbum en directo durante tanto tiempo y estoy emocionadísima de poder dárselo! ¡Este show lo han hecho los fans para los fans! ¡Pregunté a mi audiencia qué canciones querían que interpretase en mis siguientes shows y este es el repertorio que vosotros creasteis!”

Como explica en el comunicado, Miley dio a sus fans la oportunidad de opinar y elegir cuáles son las canciones que más ilusión les hacía escuchar en sus conciertos. Además, el disco también incluye los dos temas inéditos ‘YOU’ y ‘ATTENTION’ que ha cantado estos últimos meses en sus espectáculos.

Desde los clásicos hasta covers como ‘Heart of Glass’, ‘Like a Prayer’, ‘Jolene’ o ‘Nothing Compares 2 U’, el álbum se ha grabado en uno de los poquísimos conciertos que ha ofrecido estos últimos dos años. Ella, consciente de esto, publica el disco como una oportunidad para todos aquellos que no han podido verla en directo “Este año he estado haciendo el mínimo número de shows pero quería que el máximo número de fans disfrutaran mi directo”, “Gracias a todos aquellos que habéis venido a verme y a los que no pudisteis, ¡Este álbum es para vosotros! ¡Os quiero!”.

Attention: Miley Live Track List

1. Attention

2. We Can’t Stop X Where Is My Mind?

3. Plastic Hearts

4. Heart of Glass

5. 4×4

6. (SMS) Bangerz

7. Dooo It!

8. 23

9. Never Be Me

10. Maybe

11. 7 Things

12. Bang Bang X See You Again

13. Jolene

14. High

15. You

16. Like a Prayer

17. Edge of Midnight (Midnight Sky Remix)

18. The Climb

19. Wrecking Ball X Nothing Compares 2 U

20. Party In The USA