Delgao quiere llevar el kinky pop a todas las casas

La bio de Spotify define a Delgao como un artista que «camina justo por la línea que divide el underground y el mainstream». El cantante es parte del grupo Go Roneo, del que también es miembro Hens, y quizás se refiera a esa línea entre el underground y el mainstream porque tanto él como sus compañeros están haciendo una buena labor por llevar su género al mundo comercial. El artista define su estilo como “pop kinky”, y en 2021 publicó su primer disco en solitario ‘Cómo Robar un Banco’.

En este primer trabajo intentaba alejarse un poco del estilo guitarrero de Go Roneo y explorar nuevos sonidos. Un disco en el que se nota la influencia del rap y donde se respira un aire de amor y melancolía. ‘Kinky Popstar’ y ‘Quiero Robar Un Banco’ surfean esta ola, dos canciones con estribillos pegadizos y una melodía que podría pertenecer a Chill Chicos. Sin embargo, la mejor del disco es ‘Reservao’, un temazo de pista que se acerca más a lo que hace con su grupo y motiva a cualquiera nada más escuchar los primeros acordes de guitarra de la canción.

Pero lo mejor de Delgao ha llegado después de este primer trabajo. El artista ha empezado a colaborar habitualmente con el productor D3llano, y como primera muestra de su compenetración tras ‘Cómo Robar un Banco’ lanzaron el single ‘Angelito’. Aunque no sea una balada, la canción puede poner los pelos de punta. El ritmo y los sonidos latinos de la canción transportan al oyente a las noches más románticas de verano.

Después de ‘Angelito’ llegarían ‘Su cabeza en mi pecho’ y ‘Si no te hubieras ido’, dos singles que demuestran la sensibilidad de Delgao al escribir canciones de amor. No es fácil transmitir con exactitud las sensaciones que uno siente a través de las palabras, pero esta es la propuesta de Delgao: “Es tan bonita su cabeza en mi pecho que va a dolerme despertarme mañana. No sé de qué hablaré si no estoy borracho, no quiero preguntarle cómo se llama”. El artista abraza nuevas corrientes que le inspiran como el sonido de ‘El Madrileño’, que está muy presente en estas dos canciones. ‘Si no te hubieras ido’ comienza con una base que recuerda y mucho a ‘Nunca Estoy’ de C. Tangana, pero a medida que avanza se impone un sintetizador que parece sacado de la moda dubstep del 2010. Grata sorpresa.

Delgao estará en el Tomavistas Extra el 29 de junio, jornada que compartirá con el mallorquín Xavibo. El ciclo de conciertos saca su lado más urbano, adentrándose en la mezcla de rap, folk, trap y electrónica de Xavibo y su nuevo disco ‘El viaje de trece’, además de poder disfrutar de algunas de las canciones comentadas de Delgao en el Parque Enrique Tierno Galván. Más info, aquí.