No se habla lo suficiente de Chill Chicos

Solo por saber quiénes son “los más guapos de Madrid”, como se hacen llamar, merece la pena conocer a Chill Chicos. El grupo dejó de ser desconocido para muchos cuando publicó su primer álbum de estudio ‘Le Chill’ hace un año, donde colaboró con artistas como Natalia Lacunza, trashi o rusowsky entre muchos otros, pero desde entonces había permanecido en silencio hasta ahora.

Hace un par de semanas volvía con los dos primeros sencillos de su nueva aventura, ‘SPEAKING CHICOS’ y ‘NO CHILL’, y la propuesta es una clara evolución en su música que confirma que Chill Chicos es un grupo al que no se le puede quitar el ojo de encima. Por tanto, qué mejor momento para revisitar lo que los más guapos han hecho hasta ahora y reivindicar su papel en la escena nacional actual.

Javi, Pascual y Salva se conocieron en el colegio mayor Chaminade en Madrid, donde vivieron varios años y nació su sonido. A ninguno de los tres le atraía demasiado la música comercial del momento, y decidieron crear la suya propia, para ellos mismos, de manera tranquila, sin presiones, chill. Sin embargo, y por suerte para todos, la música que creaban no se la acabaron guardando para ellos mismos y publicaron 3 EPs con influencia lo-fi de manera casera y fresca.

En el Chaminade, tuve la suerte de coincidir con ellos varios años a mi paso por este colegio mayor, y recuerdo que hay canciones de estos EPs como ‘Rojo Marte’ o ‘TNMA’ que coreábamos todos al unísono en los conciertos que organizaban de manera íntima para los colegiales. Antes de despedirse de la habitación que los vio nacer, les dio tiempo a lanzar el sencillo ‘De Chill’ junto a Slim Samurai, un tema en el que es evidente el progreso del grupo gracias a la experiencia que ya poseía. La pegadiza melodía y la producción alertaban sobre el primer LP que iba a ver la luz en un año tan complicado para la música, y más si es el primer álbum de la banda: 2020.

‘Le Chill’ supuso un salto en todos los aspectos para el grupo. Su universo se convirtió en un mundo rosa pastel, y el sonido se amplió del lo-fi al pop, al techno, o a guitarras más rockeras. Es un disco hecho con amigos y gente que admiran, y se nota lo bien que se lo pasaron dándole forma. El tema más rockero es ‘Besos’ junto a shego, una declaración de amor mutua que no puede dejar mejor sabor de boca por lo sincera e inocente que es. ‘Sexo’ junto a Megansito el Guapo es de los temas que más recuerdan a lo que hacían previamente pero no decepciona, y en ‘dime si me quieres o no’ fusionan ese estilo con el techno gracias a la ayuda de rusowsky. Además, las canciones que gozan con más streamings del álbum son temas pop que no tienen nada que envidiar al resto como ‘Diamantes’ con ARON o ‘si volvemos a querernos’ junto a Natalia Lacunza, cuya melodía contiene unos coros que emborrachan a cualquiera.

Finalmente, y tras un largo año de silencio, llegamos al 2022 con dos nuevos sencillos bajo el nombre ‘speaking chicos / no chill’, acompañados de sendos videoclips grabados en el WiZink Center de Madrid. Parece que ahora a Chill Chicos sí que le gusta la música que se está haciendo en España actualmente, porque abraza sonidos que suenan a Sen Senra o a las producciones de Alizzz, e incorporan más armonías que antes y una producción más elaborada. Hoy es nuestra «Canción del Día» ‘NO CHILL’, una canción más guitarrera -entre Joy Division y The xx- de letra romántica, que invita a despreocuparnos de las cosas que nos estresan.