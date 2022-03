Dave se anota otro macrohit dando la vuelta a ‘Fly Me to the Moon’

Dave es uno de los cantantes más queridos en Reino Unido. De su primer disco, ‘Black’ fue claramente una de las mejores canciones de 2019. El segundo álbum, ‘We’re All Alone in This Together‘, era también uno de los mejores discos de 2021 y llegaba al número 1 de álbumes en UK, como ya lo había conseguido ‘Psychodrama‘.

Cuando aún no hace un año de la edición del mencionado segundo álbum, Dave ha publicado una nueva canción que está arrasando en las islas británicas. Se trata de un medio tiempo llamado ‘Starlight’ que, desde que salió a principios de este mes de marzo, no ha abandonado en ningún momento el número 1 de singles en Reino Unido. Dave es más un artista de discos que de singles pero en este caso ha dado con la tecla adecuada. ‘Starlight’ es nuestra «Canción del Día».

En ‘Starlight’ Dave habla sobre lo bien que le ha ido desde que ganó su primer sueldo en Londres, apelando a que ahora puede tomar «un jet privado como Meek Mill», hablando de Jamaica y billetes, pero también de amor. Algunos de los versos de ‘Starlight’ hablan sobre la relación con su chica, sobre su afecto en público y también sobre la necesidad de mantener su espacio.

La referencia fundamental en este tema es ‘Fly Me to the Moon’, el clásico de los años 50 que fue popularizado por Frank Sinatra en 1964. Sin embargo, lo que Dave ha sampleado es la versión que The Macarons Project hicieron en 2017. Se trata de un dúo de Indonesia residente en Canadá popularizado en Youtube. La voz de su vocalista femenina adulterada le da a Dave el contrapunto melancólico perfecto para el oyente.

En la composición original, la manera de hacerte volar a la luna es «cogerte de la mano» y «besarte». «En otras palabras, te quiero», concluía aquella. De la misma manera que Dave retuerce ese sample de voces, nos confiesa en este texto que para él «volar a la Luna» es más bien «tener su espacio». Y ahí es donde el contraste entre las voces termina de resultar demoledor. En el vídeo, él se divierte y va de flor en flor. En el tema, en la outro, uno parece estar escuchando a la Amy Winehouse y a la Lauryn Hill más apesadumbradas.