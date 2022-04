Michael Bublé deja a Machine Gun Kelly sin top 1 en UK

Michael Bublé acaba de sacar su primer disco en 4 años. Y ese ‘Higher’ es el nuevo número 1 en las listas británicas, puesto que ha conseguido por un ridículo margen de 210 copias. ‘Higher’ ha vendido 21.170 unidades en la primera semana. De ellas, 17.500 han sido CD’s, 2.700 descargas tipo iTunes y 1.000 son puntos de streaming. El disco se presenta con la edificante ‘I’ll Never Not Love You’ y la «eurovisiva» ‘Higher’.

La OCC recuerda que Michael Bublé es el único artista internacional -es canadiense- que tiene dos álbumes entre los 20 mayores superventas del siglo XXI en las islas. Se trata de ‘Christmas’ y ‘Crazy Love’, los dos por encima de los 3 millones de unidades -insisto- solo dentro de Reino Unido. Las 21.000 copias vendidas por el nuevo disco son cifras modestas para la millonada vendida durante la carrera de Michael Bublé, pero son suficientes para agenciarse otro número 1 en álbumes.

El desafortunado que ha perdido por 210 unidades es Machine Gun Kelly, que queda en el número 2 con su nuevo disco. ‘Mainstream Sellout‘, considerado uno de los peores álbumes de 2022 por la crítica musical, ha vendido 20.960 en Reino Unido durante los 7 primeros días. La buena noticia es que es su mejor marca, superando a ‘Tickets To My Downfall’, que quedó en el puesto 3 vendiendo algo menos de la mitad en esa primera semana. Además, ‘Mainstream Sellout’ ha vendido 3.914 cassettes, más que el resto del mercado de cassettes junto, siempre dentro de Reino Unido.

La OCC aprovecha para recordar que Michael Bublé es ya el 9º artista más vendedor del siglo de momento en las islas, quedando el top 10 como sigue:

1 Robbie Williams (16,674,978)

2 Coldplay (14,734,824)

3 Elvis Presley (13,502,834)

4 Eminem (13,276,742)

5 Westlife (12,907,183)

6 Take That (12,613,279)

7 The Beatles (12,585,043)

8 Adele (12,402,363)

9 Michael Bublé (12,150,504)

10 Ed Sheeran, (11,989,075)

Otras entradas en el top 10 británico de la semana han sido el nuevo disco de Placebo en el puesto 3 y el nuevo disco de Koffee en el puesto 9. Aldous Harding ha quedado en el número 52 con ‘Warm Chris’.