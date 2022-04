The National actuarán en Pamplona el mes que viene

- Advertisement -

The National visitará España a finales de esta misma primavera. El Baluarte de Pamplona es el escenario elegido por el grupo americano. Ya hace tres años que la banda publicó su último álbum ‘I Am Easy to Find‘, pero su cantante Matt Berninger debutó el año pasado como solista con ‘Serpentine Prison‘.

The National es una de esas bandas que han conseguido saltar del underground a los estadios de mediano tamaño. Las manos de Berninger y los hermanos Dessner han compuesto álbumes geniales, como ‘Boxer’ en 2007, uno de los discos clave del siglo XXI. Cuatro de los álbumes de la banda fueron escogidos por NME entre los 500 mejores de todos los tiempos.

La banda de Berninger y los Dessner actuarán en Pamplona el 28 de mayo de 2022. Las entradas saldrán a la venta esta semana, el 8 de abril a las 10:00 en esta web. Por otro lado, cabe recordar que The National forma parte también del line-up del Primavera Sound 2022 en Barcelona, el 3 de junio.

