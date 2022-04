PUTOCHINOMARICON, trashi, Goat Girl… Tomavistas cierra cartel

Después de haber ido conociendo poco a poco los diferentes artistas que formarán parte del Tomavistas este año, el festival madrileño cierra por fin su cartel con las últimas confirmaciones. Goat Girl, PUTOCHINOMARICON, Jimena Amarillo, VVV [Trippin’you], Las Ligas Menores y trashi son los artistas que completan la lista.

Estos seis grupos o solistas se unen a los ya anunciados: Rigoberta Bandini, Alizzz, Cupido, Carolina Durante, Cariño, Rojuu, Sen Senra, Suede, Jungle, Jarv Is…, Slowdive, Kings of Convenience, Kevin Morby, Shame, Rolling Blackouts Coastal Fever, Confidence Man, The Marías, Biznaga, Camellos, La Plata, Confeti de Odio, The Haunted Youth, Yawners, Le Boom y Kokoshca. Desafortunadamente, La Luz ha tenido que cancelar su concierto en el Tomavistas por problemas de salud de una de sus integrantes (que ya se encuentra en recuperación). Además, Hurray for the Riff Raff tampoco podrá asistir aun estando confirmados por cambios en su agenda.

El festival regresará los días 19, 20 y 21 de mayo al Recinto Ferial de IFEMA y contará con tres escenarios. Aunque los abonos de tres días estén agotados, todavía hay disponibles pases de uno y dos días en su página web.

